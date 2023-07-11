«Астана» подписала новичка перед стартом в Лиге чемпионов
«Астана» усилилась полузащитником сборной Боснии и Герцеговины Степаном Лончаром, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Астана» усилилась полузащитником сборной Боснии и Герцеговины Степаном Лончаром, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист попал в заявку клуба под номером «44». За свою карьеру 26-летний футболист играл за боснийский «Широки-Бриег», хорватскую «Риеку», венгерский «Ференцварош» и бельгийский «Кортрейк».
В составе сборной Боснии и Герцеговины новичок «Астаны» провел 11 матчей.
Ранее, столичный клуб, который завтра проведет матч квалификации Лиги чемпионов против тбилисского «Динамо» пополнил состав защитником сборной Казахстана Александром Марочкиным.