Лапорта: Контракт c Месси был полностью согласован

"Да, у нас не вышло его подписать, но это разрешило ситуацию, в которой я точно не знал, как правильно действовать. Несмотря ни на что, я думаю, что должен был поступить так и поставить клуб выше лучшего игрока в мире.

У нас были возможности, мы договорились, что сделка будет. Месси хотел этого, его отец тоже, но наши ритмы не совпали. Мы не хотели, чтобы у нас были проблемы с фейр-плей, и сказали, что дадим им знать, когда у нас всё будет в порядке. Затем прошло некоторое время, контракт уже был полностью согласован, но его отец, Хорхе, хотел приехать и поговорить со мной. Он сказал нам, что Месси выбрал «Интер Майами», потому что провёл несколько очень тяжёлых сезонов в Париже, где на него оказывалось сильное давление, а в МЛС ему будет спокойнее.