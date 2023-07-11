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22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Лапорта: Контракт c Месси был полностью согласован

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал свою версию того, почему каталонскому клубу не удалось вернуть легенду клуба Лионеля Месси. Напомним, этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.

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Источник: Reuters

"Да, у нас не вышло его подписать, но это разрешило ситуацию, в которой я точно не знал, как правильно действовать. Несмотря ни на что, я думаю, что должен был поступить так и поставить клуб выше лучшего игрока в мире.

У нас были возможности, мы договорились, что сделка будет. Месси хотел этого, его отец тоже, но наши ритмы не совпали. Мы не хотели, чтобы у нас были проблемы с фейр-плей, и сказали, что дадим им знать, когда у нас всё будет в порядке. Затем прошло некоторое время, контракт уже был полностью согласован, но его отец, Хорхе, хотел приехать и поговорить со мной. Он сказал нам, что Месси выбрал «Интер Майами», потому что провёл несколько очень тяжёлых сезонов в Париже, где на него оказывалось сильное давление, а в МЛС ему будет спокойнее.

Несмотря на то, что он хотел перейти в «Барсу», провести так ещё один год он не хотел. Его можно понять, и нам нужно работать над тем, чтобы отдать дань уважения Месси. «Барса» обязана это сделать", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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