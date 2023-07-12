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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Начинал как Феномен Роналдо. Новичок «Барселоны» с отступными миллиард евро — будущая «девятка» Бразилии

Каталонский клуб подписал Витора Роке — одного из главных талантов бразильского футбола.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Каталонская мечта

На прошлой неделе после матча чемпионата Бразилии между «Атлетико Паранаэнсе» и «Палмейрасом» две молодые звезды — Витор Роке и Эндрик — обнялись после финального свистка и обменялись футболками. Вроде бы банальная сцена даже с поправкой на то, что оба отметились забитыми мячами, но сколько же в ней было символизма! Эти форварды, конечно, еще пересекутся на родине, но в ближайшие годы новые встречи ждут их уже в великом испанском класико.

Эндрик окажется в «Реале» будущим летом — когда достигнет совершеннолетия. Роке мог перебраться на «Камп Ноу» уже сейчас, однако из-за финансовых сложностей сделка в какой-то момент оказалась на грани срыва. Почти как с турецким вундеркиндом Ардой Гюлером, которого «Барса» хотела оставить на год в «Фенербахче» и заплатить «канарейкам» двумя траншами. В итоге юноша предпочел перейти в «Реал», где на него рассчитывают уже сейчас.

С Роке в силу проблем каталонцев с выполнением правил ФФП тоже все было непросто. Во-первых, представители «Барсы» пытались снизить фиксированную сумму выплат с 35 до 30 миллионов евро, и в конце концов им это удалось. Во-вторых, в какой-то момент возмущенный медленным оформлением бумаг «Атлетико» пригрозил, что, если чемпионы Испании не поторопятся, в клубе выслушают другие предложения. Например, от пытавшихся воспользоваться ситуацией «МЮ», «Челси» и «ПСЖ».

Однако Роке мечтал только о «Барсе», хотя другие клубы готовы были утроить его зарплату (3,5 миллиона евро в год). Нередко в таких случаях агенты начинают свою игру, видя выгоду и повышенные комиссионные, но эта история — не про деньги. Точнее, не только про них.

Дело в том, что представляющий интересы футболиста Андре Кюри в свое время был скаутом сине-гранатовых и в 2019-м привозил еще Эрика Абидаля смотреть своего подопечного. Так что желание переехать в столицу Каталонии было общим. К тому же Роке и его агент уверены, что именно здесь форвард может прогрессировать и в будущем претендовать на «Золотой мяч».

Да-да — вы не ослышались. Больше того, попадание Роке в число претендентов на данную награду активирует один из бонусов, которые в результате переговоров выросли с 10 до 31 миллиона евро. Правда, оба клуба уверены, что в Бразилию никогда не отправят 20 процентов от суммы возможной продажи Роке. Для «Барсы» этот форвард — будущее, на что намекает и контракт, оформленный по схеме «6+1», и отступные в один миллиард евро (как у Педри и Гави).

Единственное, дебютировать в сине-гранатовой форме Роке сможет только в следующем году, а точная дата зависит от соблюдения правил ФФП.

Сейчас переезд отложили, так как «Барса» не смогла оперативно найти покупателей на Феррана Торреса и Кессье. Так что не собиравшийся ждать от моря погоды Лионель Месси был прав, когда спешил определиться со своим будущим как можно скорее. Ну, а Роке — в зависимости от разгрузки платежной ведомости — ждут на «Камп Ноу» либо в январе 2024 года, либо через год.

Витор Роке | Источник: Reuters

Работа с семьей

Каталонцы обхаживали Роке долго. После того, как игрока предложили клубу Кюри и Деку, который на тот момент еще не занял пост спортивного директора. Скауты «Барсы» несколько раз ездили в Бразилию, составив отчет о необходимости сделки. Далее — после одобрения Лапорты и главного тренера Хави — началась вдумчивая работа. Так, после дебюта Роке за сборную агент вместе с отцом юной звезды побывал в Париже и в Англии, а завершилась поездка в Барселоне.

Жювенала Феррейру очаровало все — «Камп Ноу», музей «Барсы», климат. И конечно, прием, ведь с ним встретился на тот момент директор клуба Матеу Алемани, который подробно рассказал о проекте развития Роке. Сам же форвард, которого называют будущей «девяткой» сборной Бразилии, воплотит в жизнь мечту пойти по стопам великих соотечественников — Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Ромарио и одного из своих кумиров Неймара. Так что сравнения неизбежны, но, как заметил объявивший во вторник о подписанном контракте Лапорта: «У него свой стиль, поэтому его не стоит сравнивать с Роналдо и Ромарио».

Лестную характеристику дал игроку и Рамон Менезес, с который Роке выиграл в этом году Кубок Америки в категории U-20 и с шестью мячами стал лучшим снайпером турнира наряду со своим партнером по сборной — игроком «Челси» Андреем Сантосом. «У него есть качества, чтобы играть на фланге, он уже демонстрировал это в прошлом, но в “Атлетико Паранаэнсе” Роке играет в центре, и я думаю, что это его лучшая позиция на сегодняшний день. Он очень сильный игрок и очень умный, чтобы играть и атаковать на пространстве. У него есть талант, большая скорость и целеустремленность. Витор физически и технически готов к “Барсе”, он очень хорошо понимает игру, и это поможет ему понять свое тактическое место в команде, несмотря на его молодость».

Витор Роке | Источник: AP 2023

Серьезный Тигриньо

В случае с «Барсой» все прошло идеально. Хотя был в жизни Роке скандал, когда он в 14 лет переходил из «Америки Минейро» в «Крузейро». Уже после смены власти в клубе журналисты узнали, что не имевший возможности подписать со столь юным игроком контракт «Крузейро» оформил с его отцом договор об услугах скаутинга на весьма серьезную сумму. В деле фигурировали и закрывшаяся спустя несколько месяцев оформленная на родных игрока фирма, и комиссионные агенту, и жалоба «Америки» в Министерство труда.

Но овчинка стоила выделки. Оказавшись в руках маститого Вандерлея Лушембурго, Роке открыл счет своим голам в главной команде в 16 лет — пойдя по стопам Роналдо и признавшись, что горд играть в клубе Феномена. Причем юноша проделал удивительный путь. Обычно игроки с возрастом даже в школах опускаются из атаки в центр поля или в оборону, а он начинал опорным хавбеком. Прогресс был столь впечатляющим, что Globo снял сериал о семье форварда, получившего прозвище Тигриньо в наследство от отца, которого в пору выступлений на любительском уровне звали Тигром.

Еще в совсем юном возрасте Роке заметно превосходил сверстников в понимании игры, поэтому тренеры отправляли его к старшим. Еще Роке всегда был серьезным и ответственным. Брал пример со своего главного кумира Криштиану Роналду, видя, как тот пожинает плоды своего труда. Он отказывался от соцсетей, чтобы сосредоточиться на футболе в момент перехода на взрослый уровень. «Еще маленьким он мог покинуть вечеринку по случаю дня рождения и рано лечь спать из-за тренировки или игры на следующий день», — вспоминала мама футболиста Эрсилия Роке Феррейра.

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Уже будучи звездой бразильского чемпионата, Роке не забрасывал учебу. Напротив, говорил о продолжении образования, чтобы не зависеть только от футбола. Но он учится футболу у таких великих тренеров, как Луиз Фелипе Сколари. С ним «Атлетику» в прошлом сезоне сенсационно добрался до финала Кубка Либертадорес, а Роке включили в символическую сборную турнира в 17 лет, что прежде удавалось только Серхио Агуэро.

На разных этапах его карьеры в Бразилии многие задавались вопросом: где же предел его возможностей? Ответ на этот вопрос даст только «Барселона». А пока все счастливы. Включая избранницу Роке, которая после подписания контракта с сине-гранатовыми получила предложение руки и сердца и сказала: «Да!».

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