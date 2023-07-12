«Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, одолев «Фенербахче»
Сербская «Црвена Звезда» обыграла турецкий «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге.
Црвена Звезда
Фенербахче
Зенит
Нефтчи
Сербская «Црвена Звезда» обыграла турецкий «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге.
В первом тайме белградцы дважды поразили ворота соперников — отличились Питер Олайинка и Мирко Иванич. В последней 10-минутке матча команды обменялись забитыми мячами — за «Фенербахче» голом отметился Жоау Педру, а за «Црвену Звезду» — Владимир Лучич. В итоге, 3:1 — победа сербской команды.
Благодаря этому результату «Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, петербургский «Зенит» гарантированно займет второе место.