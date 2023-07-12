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22:16 (мск), источник: Sport24

«Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, одолев «Фенербахче»

Сербская «Црвена Звезда» обыграла турецкий «Фенербахче» в матче Кубка PARI Премьер в Санкт-Петербурге.

Црвена Звезда
Фенербахче
Зенит
Нефтчи
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Источник: РИА "Новости"

В первом тайме белградцы дважды поразили ворота соперников — отличились Питер Олайинка и Мирко Иванич. В последней 10-минутке матча команды обменялись забитыми мячами — за «Фенербахче» голом отметился Жоау Педру, а за «Црвену Звезду» — Владимир Лучич. В итоге, 3:1 — победа сербской команды.

Благодаря этому результату «Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, петербургский «Зенит» гарантированно займет второе место.

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