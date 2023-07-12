«Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, одолев «Фенербахче»

В первом тайме белградцы дважды поразили ворота соперников — отличились Питер Олайинка и Мирко Иванич. В последней 10-минутке матча команды обменялись забитыми мячами — за «Фенербахче» голом отметился Жоау Педру, а за «Црвену Звезду» — Владимир Лучич. В итоге, 3:1 — победа сербской команды.