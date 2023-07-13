«Барселона» может вернуть в клуб Тьяго Алькантару

Алькантара является воспитанником «Барселоны», игрок выступал за основную команду каталонцев с 2011 по 2013 год. В сезоне-2022/2023 на счету испанца 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.