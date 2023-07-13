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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» может вернуть в клуб Тьяго Алькантару

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может снова стать игроком «Барселоны», сообщает Sport.es.

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Источник: AP 2023

По информации источника, каталонцы прорабатывают возможность трансфера 32-летнего футболиста. «Ливерпуль» будет готов расстаться со своим хавбеком в случае хорошего предложения.

Алькантара является воспитанником «Барселоны», игрок выступал за основную команду каталонцев с 2011 по 2013 год. В сезоне-2022/2023 на счету испанца 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с мерсисайдцами действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 15 млн.

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