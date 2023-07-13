Научный подход, команда-семья и выборы «воина матча». Что нужно знать о новом клубе Кузяева

Рекордсмены Лиги 2

Пожалуй, рассказ о «Гавре» следует начать с самого простого. Новый клуб Далера Кузяева — один из старейших во Франции. Он основан в 1894 году (а по другой версии — в 1872-м) и никогда не хватал звезд с неба. Лучший результат в истории — третье место в чемпионате-1950/51. Главный трофей — завоеванный в 1959-м Кубок Франции. «Гавр» — рекордсмен страны по сезонам, проведенным во втором дивизионе, и победам в нем (6). А в Лиге 1 «небесные» провели меньше пятой части своей полуторавековой истории. Последний выход в высший свет французского футбольного общества датируется сезоном-2009/10.

Перезапуск проекта начал занявший восемь лет назад президентский пост Винсент Вольпе. Американский бизнесмен, владеющий 90 процентами акций «Гавра», сразу ввел в совет директоров своих людей и провозгласил цель — выход в Лигу 1. Причем не по мановению волшебной палочки и с помощью больших финансовых вливаний, а по итогам реализации многолетней программы развития. То есть Вольпе планировал создать солидный базис, чтобы избавиться от репутации «команды-лифта» и надолго закрепиться в высшем дивизионе.

Одним из ключевых направлений была названа работа знаменитой академии клуба, воспитавшей таких мастеров, как Погба, Пайет, Манданда, Камени и поигравший в РПЛ Диарра. Эффективность хотели повысить за счет повышения качества кадров. Плюс разработали план введения единой системы подготовки и игры для всех возрастов, чтобы выпускники школы без проблем интегрировались в главную команду. Кроме того, были поставлены задачи выйти на американский рынок и развивать женский футбол.

Лука Элснер

Год реформ

Реализовать мечту о Лиге 1 «Гавру» помог 40-летний словенец Лука Элснер — сын бывшего игрока сборной Югославии Марка Элснера и внук Бранко Элснера, который в 80-х года прошлого века тренировал сборную Австрии. Особых достижений к моменту назначения у Элснера не было. Например, он не имел возможности спасти от вылета «Амьен», так как во Франции решили не доигрывать сезон в пандемийный год. А приняв по ходу позапрошлого сезона «Стандард», тренер не смог выправить ситуацию и занял 14-е место. То есть опустился на две строчки в сравнении с моментом, когда принимал показавший худший за 76 лет результат знаменитый бельгийский клуб.

Однако в «Гавре» Элснер оказался в эпоху перемен, которые затронули все клубное руководство. Так, оставшись основным акционером, Вольпе уступил президентский пост Жан-Мишелю Руссье. Этот известный в телевизионном мире менеджер в свое время в качестве руководителя возвращал в элитный дивизион «Марсель», а после своего назначения заявил: «Команды, которым удается выйти в Лигу 1, — это команды, которые совершают меньше всего ошибок. Это не самые богатые команды».

Как оказалось, под эту философию отлично подошли и набиравший новый состав в роли спортивного директора известный в прошлом игрок «ПСЖ» Матье Бодмер, и Элснер. Первый здорово сработал, несмотря на цейтнот и финансовые ограничения, и очень тонко чувствовал, что использование в процессе поиска игроков современных технологий требует еще и индивидуального подхода. Например, у какого-то футболиста могут быть проблемы в семье или травмы, с которыми не удается справиться.

«Мы находим клубную идентичность, будь то среди профессионалов, молодежи или женщин. Мы нашли внятный план игры, нас устраивает и то, что происходит с обучением, потому что остается идея воспитать как можно больше мальчишек. Мы также хотим продолжать играть с как можно большим количеством футболистов из этого района или из Ла-Каве, который является тренировочным центром. Пока все идет хорошо, мы довольны», — говорил Бодмер в интервью FootMercato после девяти месяцев работы в «Гавре».

Первой задачей новой управленческой команды стало возвращение болельщиков на стадион, и она была выполнена. Арена «Гавра» собрала несколько аншлагов, а Элснер выстроил максимально эффективную игру. Небесно-голубые здорово смотрелись против прямых конкурентов. Всего три поражения за сезон, беспроигрышная серия из 32 туров и рекордные в истории турнира 19 пропущенных мячей — потрясающие показатели с учетом ограниченных возможностей клуба. Так что Элснера вполне заслуженно признали лучшим тренером Лиги 2.

Особая атмосфера

Когда Бодмеру сказали, что для «Гавра» главное — хорошо защищаться, он назвал данную оценку уничижительной. «Это правда, что у нас отличная защита, даже если мы пропустили несколько голов в последнее время, но мы защищаемся с мячом. Это статистика, которая не подвергается сомнению, и до перерыва в чемпионате мы были командой с наибольшим процентом владения мячом. Это показывает, что мы хотим играть в футбол, хотим контролировать темп».

А развил тему Элснер. «Мы все согласились с отправной точкой: иметь команду, предлагающую футбол, который интересно смотреть. Необязательно ультрадоминирующий, потому что мы не были уверены, что у нас есть такая способность, но в любом случае мы хотели развивать идеи, приносить удовольствие игрокам и болельщикам. Очевидно, это также означало определенный риск, потому что мы хотели динамичного футбола и коротких передач. Но игроки, прошедшие через наш центр Каве, обладают отличными техническими качествами. Так что это подтолкнуло нас к вдумчивой игре», — говорил тренер в интервью SoFoot.

Также можно охарактеризовать и подход к тренировкам. Данные тренера по физподготовке Тома Жубера и врача Нантского университета Стефана Морина помогли понять, что у «Гавра» есть группа игроков, способная выдерживать большие нагрузки и при этом быстро восстанавливаться. Эти знания позволяли проводить циклы с большими объемами и высокой интенсивностью. Двухразовые занятия в некоторые дни между турами — норма. При этом варьируются как нагрузки, так и время начала тренировок. А в игровых моментах используются данные занявшего пост игрового аналитика, бывшего телевизионщика Жюльена Момона.

Также Элснер смог создать в коллективе настоящую семейную обстановку. Это не только общие обеды и ужины, но и мероприятия, подчеркивающие ценности команды. Так, футболисты сами после каждого тура определяют «воина матча». «Выбираем игрока, поднявшего ценности жертвы и самоотречения на высший уровень для команды во время встречи. Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть индивидуальное поведение, поставленное на службу коллективу, и у меня сложилось впечатление, что команда проявляет индивидуальность, но умеет сохранять единство», — пояснил тренер, отметивший скромность большинства своих подопечных.