Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Марибор
Биркиркара
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ла Фиорита
Зимбру
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Линфилд
Влазния
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Железничар
Динамо Мн
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вадуц
Неман
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тирана
Динамо Бт
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
КА Акюрейри
Конна'с Куэй
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шкендия
Хаверфордуэст
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ХБ Торсхавн
Дерри Сити
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Прогрес
Гиляни
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ДАК
Дила
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Пенибонт
Санта-Колома
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Домжале
Бальцан
14
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Сараево
22
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Арсенал Тв
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Викингур Р
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Хегельманн Литауэн
Шкупи
05
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Гленторан
22
Футбол. Еврокубки
19:00
Мэгпайс
Дандолк
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Хака
Крусейдерс
22
Футбол. Еврокубки
19:00
Паневежис
Милсами
22
Футбол. Еврокубки
18:30
Жилина
Левадия
21
Футбол. Еврокубки
18:30
ФК Македония
РФШ
01
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Эгнатия
11
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Э
Викингур Л
21
Футбол. Еврокубки
18:00
Пюник
Транс
20
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Хонка
21
Все события
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» объявил о подписании Кристиана Пулишича

Вингер «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич стал футболистом «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Милан
Челси
Наверх
Источник: https://www.acmilan.com/

По информации источника, игрок подписал с миланцами контракт сроком до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Американский футболист будет выступать под 11-м игровым номером.

Пулишич выступал за «Челси» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). С лондонской командой он завоевал три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2022/2023 на счету американца 31 матч за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Западная пресса сообщила о переезде Исинбаевой на Канары. Стоит ли верить
Российских спортсменов и в Азии лицемерно унизили
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь