Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Марибор
Биркиркара
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ла Фиорита
Зимбру
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Линфилд
Влазния
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Железничар
Динамо Мн
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вадуц
Неман
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тирана
Динамо Бт
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
КА Акюрейри
Конна'с Куэй
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шкендия
Хаверфордуэст
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ХБ Торсхавн
Дерри Сити
00
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Гиляни
22
Футбол. Еврокубки
20:30
ДАК
Дила
21
Футбол. Еврокубки
20:30
Пенибонт
Санта-Колома
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Домжале
Бальцан
14
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Сараево
22
Футбол. Еврокубки
20:00
Алашкерт
Арсенал Тв
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Викингур Р
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Хегельманн Литауэн
Шкупи
05
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Гленторан
22
Футбол. Еврокубки
19:00
Мэгпайс
Дандолк
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Хака
Крусейдерс
22
Футбол. Еврокубки
19:00
Паневежис
Милсами
22
Футбол. Еврокубки
18:30
Жилина
Левадия
21
Футбол. Еврокубки
18:30
ФК Македония
РФШ
01
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Эгнатия
11
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Э
Викингур Л
21
Футбол. Еврокубки
18:00
Пюник
Транс
20
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Хонка
21
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
22:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси посетил тренировку «Интер Майами» и прошёл медобследование для клуба

В четверг, 13 июля, аргентинский нападающий Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами» и встретился со своими будущими товарищами по команде, сообщает ESPN.

Наверх
Источник: AFP 2023

По данным источника, вчера аргентинец прошёл медобследование, однако фотографии Месси не будут опубликованы до тех пор, пока о переходе не объявят официально. О том, что экс-нападающий «ПСЖ» и «Барселоны» намерен продолжить карьеру в «Интер Майами», стало известно 7 июня, об этом сообщил сам футболист.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» может дебютировать за новый клуб 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».

За Лионель Месси провёл «ПСЖ» 75 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. В составе парижской команды аргентинец дважды стал чемпионом Франции, а также завоевал Суперкубок страны.

В составе «Барселоны» аргентинский нападающий становился десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА. Со сборной Аргентины Месси в 2022 году выиграл чемпионат мира, а годом ранее стал победителем Кубка Америки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Западная пресса сообщила о переезде Исинбаевой на Канары. Стоит ли верить
Российских спортсменов и в Азии лицемерно унизили
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь