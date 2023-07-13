Reuters: итальянский «Ювентус» начал процесс выхода из проекта футбольной Суперлиги

ТАСС, 13 июля. Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» начало процесс выхода из проекта Суперлиги. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

«В результате обсуждения с “Реалом” и “Барселоной” и с учетом некоторых разногласий по поводу толкования соглашений, применимых к Суперлиге, “Ювентус” подтверждает, что начал процедуру выхода из вышеупомянутого проекта. Клуб также напоминает, что в соответствии с договорными положениями, для выхода из проекта требуется предварительное согласие “Реала” и “Барселоны” и других клубов, юридически все еще связанных с Суперлигой», — говорится в заявлении.

О решении «Ювентуса» покинуть проект 6 июня сообщила испанская газета Marca. Тогда, по информации издания, руководство итальянской команды направило письмо о своем решении двум другим участникам проекта — испанским клубам «Реал» и «Барселона». Marca отметила, что данное решение было принято в целях достижения договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который ранее угрожал исключить команду из еврокубков на год или более из-за финансовых махинаций и поддержки проекта Суперлиги.

В конце мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил «Ювентус» 10 очков в чемпионате страны прошлого сезона из-за финансовых махинаций. По итогам сезона команда заняла седьмое место в турнирной таблице национального первенства, обеспечив себе участие в квалификации Лиги конференций.

19 апреля 2021 года английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

9 февраля 2023 года британская газета The Telefraph сообщила, что дочерняя компания Суперлиги А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА.