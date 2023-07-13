Текущие события
Футбол. Еврокубки
13.07
Марибор
Биркиркара
11
Футбол. Еврокубки
13.07
Ла Фиорита
Зимбру
11
Футбол. Еврокубки
13.07
Линфилд
Влазния
31
Футбол. Еврокубки
13.07
Железничар
Динамо Мн
22
Футбол. Еврокубки
13.07
Вадуц
Неман
12
Футбол. Еврокубки
13.07
Тирана
Динамо Бт
11
Футбол. Еврокубки
13.07
КА Акюрейри
Конна'с Куэй
20
Футбол. Еврокубки
13.07
Шкендия
Хаверфордуэст
10
Футбол. Еврокубки
13.07
ХБ Торсхавн
Дерри Сити
00
Футбол. Еврокубки
13.07
Прогрес
Гиляни
22
Футбол. Еврокубки
13.07
ДАК
Дила
21
Футбол. Еврокубки
13.07
Пенибонт
Санта-Колома
11
Футбол. Еврокубки
13.07
Домжале
Бальцан
14
Футбол. Еврокубки
13.07
Торпедо Кт
Сараево
22
Футбол. Еврокубки
13.07
Алашкерт
Арсенал Тв
11
Футбол. Еврокубки
13.07
Рига
Викингур Р
20
Футбол. Еврокубки
13.07
Хегельманн Литауэн
Шкупи
05
Футбол. Еврокубки
13.07
Гзира Юнайтед
Гленторан
22
Футбол. Еврокубки
13.07
Мэгпайс
Дандолк
00
Футбол. Еврокубки
13.07
Хака
Крусейдерс
22
Футбол. Еврокубки
13.07
Паневежис
Милсами
22
Футбол. Еврокубки
13.07
Жилина
Левадия
21
Футбол. Еврокубки
13.07
ФК Македония
РФШ
01
Футбол. Еврокубки
13.07
Арарат-Армения
Эгнатия
11
Футбол. Еврокубки
13.07
Интер Э
Викингур Л
21
Футбол. Еврокубки
13.07
Пюник
Транс
20
Футбол. Еврокубки
13.07
Тобол Кс
Хонка
21
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
13 июля, источник: ТАСС

Reuters: итальянский «Ювентус» начал процесс выхода из проекта футбольной Суперлиги

6 июня клуб направил письмо о решении выйти из проекта двум другим участникам — испанским «Реалу» и «Барселоне».

Ювентус
Барселона
Реал
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 13 июля. Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» начало процесс выхода из проекта Суперлиги. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

«В результате обсуждения с “Реалом” и “Барселоной” и с учетом некоторых разногласий по поводу толкования соглашений, применимых к Суперлиге, “Ювентус” подтверждает, что начал процедуру выхода из вышеупомянутого проекта. Клуб также напоминает, что в соответствии с договорными положениями, для выхода из проекта требуется предварительное согласие “Реала” и “Барселоны” и других клубов, юридически все еще связанных с Суперлигой», — говорится в заявлении.

О решении «Ювентуса» покинуть проект 6 июня сообщила испанская газета Marca. Тогда, по информации издания, руководство итальянской команды направило письмо о своем решении двум другим участникам проекта — испанским клубам «Реал» и «Барселона». Marca отметила, что данное решение было принято в целях достижения договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который ранее угрожал исключить команду из еврокубков на год или более из-за финансовых махинаций и поддержки проекта Суперлиги.

В конце мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил «Ювентус» 10 очков в чемпионате страны прошлого сезона из-за финансовых махинаций. По итогам сезона команда заняла седьмое место в турнирной таблице национального первенства, обеспечив себе участие в квалификации Лиги конференций.

19 апреля 2021 года английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

9 февраля 2023 года британская газета The Telefraph сообщила, что дочерняя компания Суперлиги А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров обратился к болельщикам в своем телеграм-канале
В "Спартаке" рассказали о моральном состоянии Промеса на фоне судебного процесса
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь