Стало известно об участии Миранчука в сборах «Аталанты»

Сбор пройдет в Клузоне с 14 по 22 июля. По информации источника, бергамаски проведут за это время несколько тренировочных матчей.

Отмечается, что интерес к полузащитнику, права на которого по-прежнему принадлежат «Аталанте», проявляют «Торино», «Болонья» и «Фиорентина». Однако ни один из клубов не готов платить за игрока запрошенную командой сумму в 10−12 миллионов евро.

11 августа 2022 года Миранчук стал футболистом «Торино». Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место, а «Верона» финишировала на 17-й позиции. 27-летний российский футболист провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.