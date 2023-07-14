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19:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» подписал экс-вратаря «Актобе»

Талдыкорганский «Жетысу» подписал контракт с 28-летним российским вратарем Сергеем Ревякиным, сообщает KazFootball.kz.

Актобе
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Источник: ФК "Актобе"

В юном возрасте он перешел в школу московского ЦСКА. В 2011 году дебютировал в матче против «Анжи» за основную команду армейцев. Последним клубом Ревякина является ереванский «Арарат». Имеет опыт игры в юношеской сборной России.

Ревякин выступал за «Актобе» в 2021 году и провел 11 матчей, в которых вратарь пропустил 16 мячей.

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