«Жетысу» подписал экс-вратаря «Актобе»
Талдыкорганский «Жетысу» подписал контракт с 28-летним российским вратарем Сергеем Ревякиным, сообщает KazFootball.kz.
Актобе
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Талдыкорганский «Жетысу» подписал контракт с 28-летним российским вратарем Сергеем Ревякиным, сообщает KazFootball.kz.
В юном возрасте он перешел в школу московского ЦСКА. В 2011 году дебютировал в матче против «Анжи» за основную команду армейцев. Последним клубом Ревякина является ереванский «Арарат». Имеет опыт игры в юношеской сборной России.
Ревякин выступал за «Актобе» в 2021 году и провел 11 матчей, в которых вратарь пропустил 16 мячей.