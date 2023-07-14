Ромарио госпитализирован в Бразилии

Экс-футболист «Барселоны» в четверг вечером был доставлен в больницу «Барра д’Ор» в Рио-де-Жанейро с жалобами на дискомфорт и боль, и у него была диагностирована кишечная инфекция, о чем сообщила пресс-служба Ромарио.