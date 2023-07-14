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20:17 (мск), источник: Sport24

Ромарио госпитализирован в Бразилии

Чемпион мира в составе сборной Бразилии, игрок года ФИФА — 1994 Ромарио, который ныне является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро, был госпитализирован в четверг.

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Экс-футболист «Барселоны» в четверг вечером был доставлен в больницу «Барра д’Ор» в Рио-де-Жанейро с жалобами на дискомфорт и боль, и у него была диагностирована кишечная инфекция, о чем сообщила пресс-служба Ромарио.

Состояние здоровья 57-летнего бразильца стабильно, но прогнозов по выписке Ромарио пока нет. В 2021 году Ромарио перенес экстренную операцию по удалению желчного пузыря.

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