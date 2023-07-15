У Ванды Нары лейкемия. Икарди хочет перевезти жену на лечение в Италию

В среду вечером Нара была доставлена в медицинский центр после того, как почувствовала сильную боль в животе. В больнице она сдала все необходимые анализы, которые не были плохими.

Однако в пятницу Нару перевели в другую больницу, где у нее было диагностировано злокачественное системное поражение красного костного мозга, во время которого здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками.

Журналист Хорхе Ланата в своем шоу Radio Mitre утверждает, что несколько источников, близких к Ванде Наре, подтвердили ему информацию о том, что у девушки лейкемия.