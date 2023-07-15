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10:10 (мск), источник: Sport24

У Ванды Нары лейкемия. Икарди хочет перевезти жену на лечение в Италию

Футбольный агент, модель и ведущая, супруга аргентинского нападающего Мауро Икарди Ванда Нара в среду была госпитализирована в больницу в Буэнос-Айресе. В субботу появилась информация о том, что у девушки лейкемия.

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Источник: AP 2023

В среду вечером Нара была доставлена в медицинский центр после того, как почувствовала сильную боль в животе. В больнице она сдала все необходимые анализы, которые не были плохими.

Однако в пятницу Нару перевели в другую больницу, где у нее было диагностировано злокачественное системное поражение красного костного мозга, во время которого здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками.

Журналист Хорхе Ланата в своем шоу Radio Mitre утверждает, что несколько источников, близких к Ванде Наре, подтвердили ему информацию о том, что у девушки лейкемия.

Ланата также утверждает, что, узнав ужасные новости о диагнозе Нары, Икарди захотел отправить ее на лечение в Италию. В настоящее время нападающий находится на грани перехода из «ПСЖ» в «Галатасарай», но хочет отправиться со своей возлюбленной в Италию, где более знакомая среда.

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