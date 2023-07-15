Возглавивший «Аль-Иттифак» Джеррард попал в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров мира
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард стал одним из самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире после назначения в «Аль-Иттифак».
Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард стал одним из самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире после назначения в «Аль-Иттифак».
43-летний английский специалист стал главным тренером саудовского клуба в начале июля.
Как сообщает The Sun, зарплата Джеррарда составляет 15,2 млн фунтов в год.
Только Диего Симеоне («Атлетико», 30 млн), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 20 млн) и Юрген Клопп («Ливерпуль», 16 млн) зарабатывают больше.
Напомним, до назначения в «Аль-Иттифак» Джеррард работал в «Рейнджерс» и «Астон Вилле».