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00:50 (мск), источник: Sport24

Возглавивший «Аль-Иттифак» Джеррард попал в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров мира

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард стал одним из самых высокооплачиваемых футбольных тренеров в мире после назначения в «Аль-Иттифак».

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43-летний английский специалист стал главным тренером саудовского клуба в начале июля.

Как сообщает The Sun, зарплата Джеррарда составляет 15,2 млн фунтов в год.

Только Диего Симеоне («Атлетико», 30 млн), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 20 млн) и Юрген Клопп («Ливерпуль», 16 млн) зарабатывают больше.

Напомним, до назначения в «Аль-Иттифак» Джеррард работал в «Рейнджерс» и «Астон Вилле».

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