«Арсенал» объявил о рекордной сделке в английском футболе
«Арсенал» объявил о переходе футболиста сборной Англии Деклана Райса.
Вест Хэм Юнайтед
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Арсенал» объявил о переходе футболиста сборной Англии Деклана Райса.
Лондонский «Арсенал» объявил на официальном сайте о переходе из «Вест Хэма» футболиста Деклана Райса.
Отмечается, что соглашение с 24-летним игроком носит долгосрочный характер, полузащитник будет играть под 41-м номером.
Ранее The Athletic сообщал, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Эта сумма является рекордной для переходов английских футболистов.
Райс представлял основную команду «Вест Хэма» с 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 50 матчах в различных турнирах и забил пять мячей. Полузащитник помог команде выиграть Лигу конференций.