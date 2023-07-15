«Арсенал» объявил о рекордной сделке в английском футболе

Лондонский «Арсенал» объявил на официальном сайте о переходе из «Вест Хэма» футболиста Деклана Райса.

Отмечается, что соглашение с 24-летним игроком носит долгосрочный характер, полузащитник будет играть под 41-м номером.

Ранее The Athletic сообщал, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Эта сумма является рекордной для переходов английских футболистов.