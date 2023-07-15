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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» объявил о рекордной сделке в английском футболе

«Арсенал» объявил о переходе футболиста сборной Англии Деклана Райса.

Вест Хэм Юнайтед
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: ФК "Арсенал"

Лондонский «Арсенал» объявил на официальном сайте о переходе из «Вест Хэма» футболиста Деклана Райса.

Отмечается, что соглашение с 24-летним игроком носит долгосрочный характер, полузащитник будет играть под 41-м номером.

Ранее The Athletic сообщал, что сумма трансфера составит 100 миллионов фунтов стерлингов, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Эта сумма является рекордной для переходов английских футболистов.

Райс представлял основную команду «Вест Хэма» с 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 50 матчах в различных турнирах и забил пять мячей. Полузащитник помог команде выиграть Лигу конференций.

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