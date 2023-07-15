Зачем «Арсенал» выдал € 110 млн за звезду Англии. Трансфер Райса — терапевтический

€ 110 млн — огромные деньги, даже по меркам современного футбола. Для «Арсенала» трата подобного масштаба — тоже что-то совсем новое. Фанаты лондонцев могут вспомнить, что однажды клуб разместил вакансию на должность главного тренера со словами: «Ожидаем заявок только от людей, которые не будут тратить большие деньги на трансферы».

Это было в 1925 году, объявление появилось в издании Athletic News. На публикацию откликнулся Герберт Чепмен — самый знаменитый тренер «Арсенала» до прихода клуб Арсена Венгера. От француза тоже ждали создания чемпионской команды без больших инвестиций. «Мы не покупаем суперзвёзд, мы их создаём», — сказал как-то Венгер. С тех пор его истории про то, как «почти подписали» Криштиану Роналду, Гарета Бэйла, Поля Погба и других суперстаров стали каноничным мемом. Мсье объяснял скупость на рынке необходимостью вложения в новую арену — «Эмирейтс».

Новая трансферная политика

Очевидно, что-то изменилось: современный «Арсенал» способен потратить на игрока больше 100 млн и по пути обставить «Манчестер Сити» клуб с куда более внушительными финансовыми возможностями. Восьмикилометровый переезд Райса с «Лондон Стэдиум» на «Эмирейтс» означает, что канониры побили свой трансферный рекорд, установленный летом 2019 года, когда Николя Пепе перешёл в команду из «Лилля» за € 80 млн.

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И всё же самое поразительное в сделке — не сумма. А то, на что клубу пришлось пойти и кого было необходимо обставить в процессе переговоров, чтобы трансфер состоялся. Боссы лондонцев не просто перебили предложение «Сити»: это заявление о намерениях, означающее, что новые работодатели Райса готовы реабилитироваться за обидно упущенный в прошлом сезоне титул. И у них может получиться.

Уверенно давать подобные прогнозы наивно, но можно предположить, что покупка Деклана сделает для «Арсенала» разницу между просто амбициозной кампанией и сезоном, в котором команда Артеты завершит начатое и прервёт 20-летнее ожидание титула. Как минимум, трансфер гарантирует, что клуб будет лучше подготовлен к борьбе за чемпионство и грамотнее распорядится потенциальным отрывом во главе таблицы.

Не стоит недооценивать почти маниакальный перфекционизм «Сити», их амбиции по созданию долговечной династии и нереальный скилл Хосепа Гвардиолы не допускать самоуспокоенности — привычного побочного продукта постоянного успеха. «Арсенал» провёл 248 дней на вершине турнирной таблицы АПЛ — больше любой команды за 31-летнюю эру турнира. И в итоге не выиграл титул. Да, парни оступились, но они до последнего подстёгивали «МС» на пути к историческому треблу. А канониры и сами были не так далеки от великого сезона.

Приход Райса облегчит досаду от упущенного чемпионства, и это одна из причин, по которой Артета так настойчиво добивался перехода Деклана этим летом. Коуч «Арсенала» был очень важен в процессе переговоров и сделал всё, чтобы Райс понимал, насколько сильно его хотят видеть, как он будет интегрирован в состав и чего поможет добиться.

Сумма может показаться чрезмерной, но для «Арсенала» приобретение капитана «Вест Хэма» было просто необходимо. Эволюция трансферной стратегии за последние пару лет под руководством Артеты изменилась от «Проекта Молодёжь 2.0» в сезоне-2021/22 к подписанию опытных игроков 24−25 лет в прошлом году. Подход позволил выйти на новый уровень и вернуться в Лигу чемпионов.

Райс — логичное продолжение стратегии: 24-летний опорник, который начал в старте все 12 матчей сборной Англии на последних двух крупных турнирах. Также он появился в в основе в 93% матчей «Вест Хэма» в АПЛ с момента своего дебюта — в 190 встречах из 204! В последней игре за клуб Деклан помог Дэвиду Мойесу завоевать трофей Лиги конференций.

Как Райс прокачает «Арсенал»

Деклан способен действовать сразу в нескольких ролях и на нескольких позициях. Хотя подписание Кая Хаверца из «Челси», скорее всего, позволит англичанину начинать матчи в привычной зоне «шестёрки». По слухам, Артета рассчитывает вернуть немца в полузащиту (в прежнем клубе часто был наконечником атак), и Кай будет действовать в роли одной из «восьмёрок».

Учитывая функционал Райса, он один самых вариативных игроков АПЛ на своей позиции. Деклан постепенно эволюционировал в полноценного box-to-box, но имеет богатый опыт чистого опорника как в клубе, так и за сборную Англии. На ЧМ-2022 в Катаре он даже просил Джуда Беллингема, партнёра по средней линии, играть выше и креативнее: Райс всегда был готов подстраховать.

Если взглянуть на цифры, Деклан — один из топовых полузащитников Европы по отборам и продвижению мяча. В прошлом сезоне АПЛ Райс был лучшим по перехватам и 10-м по подкатам, действуя в опорной зоне, чуть выше в центре и даже в защитной линии. Главные скиллы хавбека, делающие его уникальным дополнением к команде Артеты, это чтение игры, выбор позиции и транзит мяча до атакующей группы. С партнёрами вроде Мартинелли, Сака и Эдегора игра англичанина станет ещё ярче.

В профильном деле опорника Райс тоже хорош: его навык контролировать большое пространство обеспечивает команде надёжный блок от контратак соперника. Деклан не просто ждёт оппонента на своей половине, а помогает задушить возможную контратаку в финальной трети поля с помощью высокого прессинга.

Трансфер элитного игрока за дорого — терапия для фанов «Арсенала»

И всё же, стоит ли Райс астрономической суммы в € 110 млн? В «Сити» так не считают. В «Челси», отпустившем его в 14-летнем возрасте, тоже. «Манчестер Юнайтед» пришёл к выводу, что приятель Деклана Мейсон Маунт — более выгодное вложение за половину вышеуказанной суммы. Найдётся немало людей, полагающих, что опорник «Вест Хэма» не заслуживает места в десятке самых дорогих футболистов всех времён.

Но если вы — фан «Арсенала», то зачем вообще беспокоиться? Прошло 28 лет с тех пор, как лондонцы в последний раз побили британский трансферный рекорд. Тогда Деннис Бергкамп переехал в северный Лондон из миланского «Интера» за € 11,25 млн — за 13 дней до трансфера Стэна Коллимора за € 13 млн из «Ноттингема» в «Ливерпуль».

С тех пор «Арсенал» отказался от многих крупных приобретений. Более того, все эти годы клуб наблюдал, как другие английские топы заключают самые дорогие (часто неоправданно дорогие) сделки. В самые трудные моменты лондонцы вынужденно продавали лучших, не в силах конкурировать с финансовой мощью манчестерских клубов.

Так что никто из фанбазы «Арсенала» не должен чувствовать беспокойство только потому, что функционеры из «Сити» или любого другого английского гранда считают запрошенную за Райса цену чрезмерной. Для «Арсенала» этот переход будет стоить каждого пенни, если план сработает.

А согласно нему Райс должен стать сердцем команды Артеты. Это знаковое подписание: Деклан достаточно молод, чтобы провести следующее десятилетие, играя на самом высоком уровне. Для современного «Арсенала» и его болельщиков нет ничего более терапевтического, чем покупка элитного игрока. Трансфер вселяет уверенность: канониры не отступят после неудачи в чемпионской гонке и будут дожимать «Сити» в следующем сезоне.

Автор: Андрей Рабинович