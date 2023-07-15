История одного предательства. Лукаку клялся в любви «Интеру», но начал переговоры с «Юве» и лишился контракта

Ромелу Лукаку оказался на слуху уже в 18 лет, когда перешел в «Челси» из «Андерлехта» за 15 млн евро. По-настоящему закрепиться в Английской премьер-лиге (АПЛ) бельгиец смог только после перехода в более скромный «Эвертон». 25 голов в 37 матчах сезона 2016/17 не оставили сомнений — Лукаку заслуживает еще одного шанса в топ-клубе. Сначала форвард перешел в «Манчестер Юнайтед», параллельно побив рекорд результативности в сборной (на данный момент на счету Ромелу уже 75 мячей за Бельгию), а затем оказался в «Интере».

«Интер» был моей любимой командой в Италии, когда я был ребенком, — рассыпался в комплиментах новому клубу Лукаку. — Все из-за Роналдо и Адриано. Так что для меня было мечтой присоединиться к «Интеру».

В миланской команде Лукаку нашел своего тренера. Антонио Конте не только удалось выиграть первое чемпионство для «Интера» за 11 лет, но и вывести бельгийского бомбардира на новый уровень. Ромелу стал первым за 16 лет футболистом Серии А, который забил за сезон более 20 мячей и сделал больше 10 результативных передач. Проникся нападающий и атмосферой на «Сан-Сиро» во время домашних матчей — он регулярно называл болельщиков «Интера» лучшими в мире.

Тем не менее, Италия пока не в состоянии состязаться с АПЛ в финансах. Летом 2021-го «Челси» решил вернуть Лукаку и выложил за него невероятные 113 млн евро. «Интер» от такой суммы отказаться не мог, да и бельгиец хотел закрыть гештальт в Премьер-лиге. Но и во второй заход в лондонской команде у Ромелу не получилось. Он начал конфликтовать с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и открыто признавался в ностальгии по «Интеру». В итоге Лукаку отличился лишь восемь раз в 26 матчах и заслужил звание одного из худших трансферов в истории «Челси».

Год назад бельгиец добился у новых владельцев клуба возможности уйти в «Интер» на правах аренды. Однако в Милан Ромелу прибыл с лишним весом и большую часть сезона не мог набрать форму. При этом по-прежнему с охотой признавался в любви к итальянской команде. К весне Лукаку наконец начал забивать и если бы не провальный финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (форвард упустил явный голевой момент в концовке), сезон для бельгийца можно было бы назвать неплохим.

В благодарность за теплые слова и с надеждой на возвращение формы руководство «Интера» готово было выкупить 30-летнего Лукаку у «Челси». La Gazzetta dello Sport сообщала, что стороны договорились о сумме компенсации в 35 млн евро, но агент бельгийца Себастьен Ледур внезапно перестал выходить на связь, а без него сделку закрыть было невозможно.

Вскоре выяснилось, что все это время Ледур и Лукаку вели за спиной руководства «Интера» двойную игру — представитель игрока активно общался на предмет трансфера с «Ювентусом» и «Миланом», двумя самыми принципиальными соперниками клуба.

Журналист Джанлуки ди Марцио и вовсе заявил, что Лукаку и «Ювентус» начали диалог еще во время подготовки к финалу Лиги чемпионов. Боссы «Интера» были шокированы поведением Ромелу и в итоге решили не выкупать его у «Челси». Как отметил сегодня ди Марцио, в ночь с пятницы на субботу бельгиец позвонил спортивному директору «Интера» Пьеро Аузилио и попытался наладить отношения, но телефонный разговор длился недолго.

Теперь «Интер» будет искать альтернативные варианты укрепления атаки. Лукаку же может оказаться в рядах главного врага своего любимого итальянского клуба. По информации Романо, «Ювентус» предложил «Челси» чуть больше, чем «Интер» — 37,5 млн евро. Еще один вариант продолжения карьеры для Ромелу — переезд в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» готов обеспечить форварда трехлетним контрактом на $90 млн (около 80 млн евро).