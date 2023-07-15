Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо
Динамо Мх
20
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
ЦСКА
П 5:4
00
Футбол. Первый дивизион
16.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16.07
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
16.07
Арсенал
Ленинградец
Футбол. Первый дивизион
16.07
Кубань
Енисей
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
4.06
Милан
Верона
31
4.06
Рома
Специя
21
4.06
Аталанта
Монца
52
4.06
Лечче
Болонья
23
4.06
Удинезе
Ювентус
01
4.06
Наполи
Сампдория
20
3.06
Кремонезе
Салернитана
20
3.06
Эмполи
Лацио
02
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:53 (мск), источник: Ведомости.Спорт

История одного предательства. Лукаку клялся в любви «Интеру», но начал переговоры с «Юве» и лишился контракта

Теперь может уехать на Ближний Восток.

Интер
Ювентус
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Ромелу Лукаку оказался на слуху уже в 18 лет, когда перешел в «Челси» из «Андерлехта» за 15 млн евро. По-настоящему закрепиться в Английской премьер-лиге (АПЛ) бельгиец смог только после перехода в более скромный «Эвертон». 25 голов в 37 матчах сезона 2016/17 не оставили сомнений — Лукаку заслуживает еще одного шанса в топ-клубе. Сначала форвард перешел в «Манчестер Юнайтед», параллельно побив рекорд результативности в сборной (на данный момент на счету Ромелу уже 75 мячей за Бельгию), а затем оказался в «Интере».

«Интер» был моей любимой командой в Италии, когда я был ребенком, — рассыпался в комплиментах новому клубу Лукаку. — Все из-за Роналдо и Адриано. Так что для меня было мечтой присоединиться к «Интеру».

В миланской команде Лукаку нашел своего тренера. Антонио Конте не только удалось выиграть первое чемпионство для «Интера» за 11 лет, но и вывести бельгийского бомбардира на новый уровень. Ромелу стал первым за 16 лет футболистом Серии А, который забил за сезон более 20 мячей и сделал больше 10 результативных передач. Проникся нападающий и атмосферой на «Сан-Сиро» во время домашних матчей — он регулярно называл болельщиков «Интера» лучшими в мире.

Тем не менее, Италия пока не в состоянии состязаться с АПЛ в финансах. Летом 2021-го «Челси» решил вернуть Лукаку и выложил за него невероятные 113 млн евро. «Интер» от такой суммы отказаться не мог, да и бельгиец хотел закрыть гештальт в Премьер-лиге. Но и во второй заход в лондонской команде у Ромелу не получилось. Он начал конфликтовать с главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и открыто признавался в ностальгии по «Интеру». В итоге Лукаку отличился лишь восемь раз в 26 матчах и заслужил звание одного из худших трансферов в истории «Челси».

Год назад бельгиец добился у новых владельцев клуба возможности уйти в «Интер» на правах аренды. Однако в Милан Ромелу прибыл с лишним весом и большую часть сезона не мог набрать форму. При этом по-прежнему с охотой признавался в любви к итальянской команде. К весне Лукаку наконец начал забивать и если бы не провальный финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (форвард упустил явный голевой момент в концовке), сезон для бельгийца можно было бы назвать неплохим.

В благодарность за теплые слова и с надеждой на возвращение формы руководство «Интера» готово было выкупить 30-летнего Лукаку у «Челси». La Gazzetta dello Sport сообщала, что стороны договорились о сумме компенсации в 35 млн евро, но агент бельгийца Себастьен Ледур внезапно перестал выходить на связь, а без него сделку закрыть было невозможно.

Вскоре выяснилось, что все это время Ледур и Лукаку вели за спиной руководства «Интера» двойную игру — представитель игрока активно общался на предмет трансфера с «Ювентусом» и «Миланом», двумя самыми принципиальными соперниками клуба.

Журналист Джанлуки ди Марцио и вовсе заявил, что Лукаку и «Ювентус» начали диалог еще во время подготовки к финалу Лиги чемпионов. Боссы «Интера» были шокированы поведением Ромелу и в итоге решили не выкупать его у «Челси». Как отметил сегодня ди Марцио, в ночь с пятницы на субботу бельгиец позвонил спортивному директору «Интера» Пьеро Аузилио и попытался наладить отношения, но телефонный разговор длился недолго.

Теперь «Интер» будет искать альтернативные варианты укрепления атаки. Лукаку же может оказаться в рядах главного врага своего любимого итальянского клуба. По информации Романо, «Ювентус» предложил «Челси» чуть больше, чем «Интер» — 37,5 млн евро. Еще один вариант продолжения карьеры для Ромелу — переезд в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» готов обеспечить форварда трехлетним контрактом на $90 млн (около 80 млн евро).

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Буллиты вместо пенальти, 185 очков за 32 матча и дорогой Пеле: каким был футбол в США 50 лет назад
Капитан «Ман Сити», легенда «Барсы» и друг Клоппа. Звезды футбола, которые стали свободными агентами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь