«Интер Майами» официально объявил о подписании Месси
«Интер Майами» объявил о подписании Лионеля Месси.
«Интер Майами» объявил о подписании Лионеля Месси.
Клуб в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео-презентацию и фотографию аргентинца в форме.
Летом Месси объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента.
Сообщалось, что 36-летний футболист будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами». Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».