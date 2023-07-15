Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо
Динамо Мх
20
Футбол. Премьер-лига
17:00
Зенит
ЦСКА
П 5:4
00
Футбол. Первый дивизион
16.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
16.07
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
16.07
Арсенал
Ленинградец
Футбол. Первый дивизион
16.07
Кубань
Енисей
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер Майами» официально объявил о подписании Месси

«Интер Майами» объявил о подписании Лионеля Месси.

Наверх
Источник: Без источника

Клуб в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео-презентацию и фотографию аргентинца в форме.

Летом Месси объявил, что перейдет в клуб из МЛС на правах свободного агента.

Сообщалось, что 36-летний футболист будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами». Он может дебютировать в составе новой команды 21 июля — в матче против мексиканского «Крус Асуль».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведев вышел в четвертьфинал, Андреева и Александрова вылетели. Онлайн-трансляция понедельника на Уимблдоне
«Люди чего-то не понимают». Новый скандал с украинками и свистом трибун на Уимблдоне
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь