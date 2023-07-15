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21:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер Майами» официально объявил о трансфере Месси

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» на официальном сайте объявил о переходе нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.

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Источник: соцсети

Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.

«Я очень рад начать этап своей карьеры в “Интер Майами” и в США. Это фантастическая возможность, вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Идея в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, я очень хочу быть полезным здесь, в моем новом доме», — сказал Месси.

Ранее Месси в интервью Mundo Deportivo заявил, что продолжит карьеру в «Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Владелец команды Хорхе Мас сообщал, что Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче ежегодного турнира Leagues Cup против мексиканского «Крус Асуль».

Ранее французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона в связи с истечением контракта. Он стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя в парижский клуб на правах свободного агента из «Барселоны». В составе «ПСЖ» Месси стал двукратным чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. Аргентинец является чемпионом мира, победителем Кубка Америки и семикратным обладателем «Золотого мяча».

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