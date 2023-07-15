«Кардифф Сити» подписал контракт с Рэмзи
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Уэльса Аароном Рэмзи.
32-летний валлиец, который является воспитанником «Кардиффа», подписал с клубом двухлетний контракт.
В сезоне-2022/23 Рэмзи провел 34 матча за французскую «Ниццу», забил один гол и сделал три результативные передачи. Летом 2022 года он расторг контракт с итальянским «Ювентусом», в котором за три сезона стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Также Рэмзи является трехкратным обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Суперкубка страны в составе лондонского «Арсенала». В составе сборной Уэльса футболист провел 81 матч и забил 20 голов.
«Кардифф» по итогам прошедшего сезона занял 21-е место (из 24) в таблице Чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона.