«Кардифф Сити» подписал контракт с Рэмзи

В сезоне-2022/23 Рэмзи провел 34 матча за французскую «Ниццу», забил один гол и сделал три результативные передачи. Летом 2022 года он расторг контракт с итальянским «Ювентусом», в котором за три сезона стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.