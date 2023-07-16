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00:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе Рамушем из «Бенфики» и готов отдать € 80 млн

Французский «ПСЖ» готовится к возможному уходу 24-летнего звёздного нападающего Килиана Мбаппе и уже начал присматривать ему замену.

ПСЖ
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Один из наиболее приоритетных вариантов — 22-летний португальский форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, нападающий сборной Португалии, сверкнувший на чемпионате мира 2022 года, является одним из наиболее предпочтительных вариантов для нового главного тренера парижан Луиса Энрике. Официальная сумма выкупа Рамуша составляет € 120 млн, однако известно, что лиссабонский клуб будет готов дать зелёный свет сделке за € 80 млн, чтобы игрок продолжил расти. «ПСЖ» готов отдать такие деньги за молодого футболиста и будет ждать, как разрешится ситуация с переходом Мбаппе.

В сезоне-2022/2023 на счету Рамуша 47 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

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