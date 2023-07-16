«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе Рамушем из «Бенфики» и готов отдать € 80 млн

По информации источника, нападающий сборной Португалии, сверкнувший на чемпионате мира 2022 года, является одним из наиболее предпочтительных вариантов для нового главного тренера парижан Луиса Энрике. Официальная сумма выкупа Рамуша составляет € 120 млн, однако известно, что лиссабонский клуб будет готов дать зелёный свет сделке за € 80 млн, чтобы игрок продолжил расти. «ПСЖ» готов отдать такие деньги за молодого футболиста и будет ждать, как разрешится ситуация с переходом Мбаппе.