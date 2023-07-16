Месси собирает банду во Флориде. В MLS будет новый чемпион?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=74622cbeb1674326&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239129&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трансфер Лионеля Месси в «Интер Майами» выглядит заслуженной пенсией. Большая зарплата, достойный уровень лиги и курортный город. Что еще требуется для спокойного завершения карьеры? Однако руководство наверняка рассчитывает, что Лео поможет в борьбе за чемпионство.

Дерзкий новичок с большими деньгами

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«Интер Майами» появился в 2018 году. Команду собрали Дэвид Бэкхем и группа инвесторов. С 2020 года клуб играет в Главной футбольной лиги (MLS). В первый же сезон коллектив из Флориды заскочили в плей-ин — стыковые матчи за право выступить в плей-офф. А в прошло розыгрыше прыгнул сразу на шестое место в Восточной конференции.

Успехи связывают с серьезными вложениями. Бэкхем и партнеры не жалели средств. Зарплатная ведомость в дебютный год стала четвертой в лиге. Главными звездами в той команде были Гонсало Игуаин и Блез Матюиди.

Ветераны завершили карьеры в конце прошлого года. Пришлось заново собирать обойму. Состав зимой серьезно обновился, но главный тренер Фил Невилл не справился с задачами. Весной «Интер Майами» проиграл шесть матчей подряд и бывший партнер Бэкхема по «МЮ» отправился в отставку. Однако основные события в жизни клуба связаны не с наставником. В город приехал Месси.

Источник: соцсети

С кем Лео будет играть?

Сейчас команда находится всего на 11-м месте по зарплатам. Перемени откинули «Интер Майами» на последнее место в конференции. Зато теперь есть место в «платежке» для подписания сильных партнеров на помощь аргентинцу.

Лео пользуется правилом «назначенного игрока». Клубы MLS могут платить сколько угодно трем футболистам в команде. Остальные же должны вписываться в рамки. Поэтому звезд практически нет. Самый высокооплачиваемый — Джозеф Мартинес. Нападающий сборной Венесуэлы ранее отыграл несколько сезонов в «Янг Бойз» и «Торино». Остальные — игроки из Центральной и Южной Америки, практически не выступавшие в Европе.

Один Месси вряд ли способен вытащить таких партнеров. Поэтому «Интер Майами» старается привлечь бывших партнеров Лео по «Барселоне». Уже объявили о подписании Серхио Бускетса, а также близки к заключению контракта с Жорди Альбой. Подобные усиления открывают перед клубом возможность борьбы за плей-офф.

Джозеф Мартинес | Источник: соцсети

Знакомый тренер

Наставники из MLS мало известны за пределами континента. Конечно, знают Уэйна Руни, но в первую очередь как игрока. Единственный действительно серьезный тренер — Брюс Арена. Ранее он возглавлял сборную США.

«Интер Майами» тоже постарался. Уволив Невилла, клуб взял бывшего тренера «Барселоны» и сборной Аргентины Херардо Мартино. Разумеется, Месси данный специалист знаком. При этом MLS для него — не новый чемпионат. Мартино работал в «Атланте Юнайтед» и привел ее в 2018 году к чемпионству. К слову, лучшим бомбардиром клуба тогда стал упомянутый выше Мартинес.

Месси дебютирует за 21 июля — в Кубке лиг против мексиканского «Крус Асуль». Сезон в MLS возобновится в конце августа. До финиша регулярного чемпионата остается 12 матчей. Сейчас «Интер Майами» не хватает 11 очков до зоны плей-офф.

Сильный тренер, пара старых партнеров, крепкие ролевики. Что еще нужно для попытки взять чемпионство? Ведь теперь в команде есть аргентинский волшебник.

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Херардо Мартино | Источник: соцсети