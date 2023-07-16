Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Шинник
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
18:00
Арсенал
Ленинградец
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Родина
Сокол
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
27.05
Боруссия М
Аугсбург
20
27.05
Бохум
Байер
30
27.05
Боруссия Д
Майнц
22
27.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
21
27.05
Кельн
Бавария
12
27.05
РБ Лейпциг
Шальке-04
42
27.05
Штутгарт
Хоффенхайм
11
27.05
Унион Б
Вердер
10
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
09:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Баварии» заявили, что «Тоттенхэму» придется отпустить Кейна в Германию

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс заявил, что лондонскому «Тоттенхэму» придется пойти на уступки и согласиться продать нападающего команды Гарри Кейна, так как он сам выразил четкое намерение пополнить состав чемпиона Германии по футболу.

Бавария
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» за трансфер Кейна 70 миллионов евро плюс различные бонусы. Руководство «шпор» отклонило запрос клуба Бундеслиги и предлагает 29-летнему игроку новый контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю и должность в клубе после завершения карьеры.

«Кейн во время переговоров ясно давал понять, что его решение остается в силе. Если он сдержит слово, то мы его получим, потому что тогда “Тоттенхэму” придется прогнуться», — цитирует Хёнесса sport1.de.

По словам почетного президента, он лично не так часто разговаривал с Кейном, с англичанином плотно общались член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и исполнительный директор Ян-Кристиан Дризен.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории «шпор». На его счету 280 голов в различных турнирах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'За день скинула два кило'. Что за опасная болезнь у чемпионки Щербаковой
Медведева поделилась откровенными кадрами с фотосессии в нижнем белье
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь