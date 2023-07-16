В «Баварии» заявили, что «Тоттенхэму» придется отпустить Кейна в Германию

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Бавария» предложила «Тоттенхэму» за трансфер Кейна 70 миллионов евро плюс различные бонусы. Руководство «шпор» отклонило запрос клуба Бундеслиги и предлагает 29-летнему игроку новый контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю и должность в клубе после завершения карьеры.

«Кейн во время переговоров ясно давал понять, что его решение остается в силе. Если он сдержит слово, то мы его получим, потому что тогда “Тоттенхэму” придется прогнуться», — цитирует Хёнесса sport1.de.

По словам почетного президента, он лично не так часто разговаривал с Кейном, с англичанином плотно общались член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и исполнительный директор Ян-Кристиан Дризен.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года. Форвард является лучшим бомбардиром в истории «шпор». На его счету 280 голов в различных турнирах.