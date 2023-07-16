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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:28 (мск), источник: Sport24

«Барселона» отказалась от идеи покупки Бернарду Силвы

В «Барселоне» отказалась от идеи покупки полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Об этом сообщает Sport.es.

Барселона
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Источник: Reuters

По данным источника, испытывающий финансовые проблемы каталонский клуб не готов платить 80 млн евро, которые хотят получить «горожане» за португальца.

Сам же футболист ранее выразил желание перейти в «Барселону».

У Бернарду имеются предложения от «ПСЖ» и «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, который, по сообщения СМИ, готов платить Силве 40 миллионов евро в год.

Действующее соглашение португальца с «Сити» рассчитано до 2025 года. «Барса» может взять его в аренду с правом выкупа.

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