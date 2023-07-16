«Барселона» отказалась от идеи покупки Бернарду Силвы
В «Барселоне» отказалась от идеи покупки полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Об этом сообщает Sport.es.
Барселона
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В «Барселоне» отказалась от идеи покупки полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, испытывающий финансовые проблемы каталонский клуб не готов платить 80 млн евро, которые хотят получить «горожане» за португальца.
Сам же футболист ранее выразил желание перейти в «Барселону».
У Бернарду имеются предложения от «ПСЖ» и «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, который, по сообщения СМИ, готов платить Силве 40 миллионов евро в год.
Действующее соглашение португальца с «Сити» рассчитано до 2025 года. «Барса» может взять его в аренду с правом выкупа.