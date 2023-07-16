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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Магуайра лишили капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр сообщил в своем Twitter, что больше не является капитаном команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам защитника, такое решение принял главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг, который уже уведомил лично Магуайра о том, что передаст капитанскую повязку другому игроку.

Магуайр стал капитаном «Манчестер Юнайтед» три с половиной года назад, когда главным тренером команды был норвежец Уле-Гуннар Сульшер. 30-летний защитник перешел в «МЮ» в августе 2019 года, за трансфер футболиста манкунианцы заплатили «Лестер Сити» 87 миллионов евро. Всего за «МЮ» Магуайр провел 175 матчей, забил семь мячей и отдал семь голевых передач.

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