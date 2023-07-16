«Челси» подписал таланта из Бразилии

Габриэль (15 лет, 10 месяцев и 4 дня) превзошел достижение Пеле на 11 дней и стал вторым самым молодым игроком, дебютировавшим за «Сантос». Рекорд принадлежит Коутиньо (14 лет, 11 месяцев и 6 дней), партнеру Пеле по «Сантосу». В апреле 2021 года Габриэль стал самым молодым игроком (16 лет, 4 месяцев и 16 дней), забившим в матче Кубка Либертадорес.