«Челси» подписал таланта из Бразилии
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Нападающий Анжело Габриэль перешел из бразильского «Сантоса» в «Челси», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Нападающий Анжело Габриэль перешел из бразильского «Сантоса» в «Челси», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Сроки соглашения не уточняются. По данным СМИ, сумма сделки составила 15 миллионов евро.
Габриэль (15 лет, 10 месяцев и 4 дня) превзошел достижение Пеле на 11 дней и стал вторым самым молодым игроком, дебютировавшим за «Сантос». Рекорд принадлежит Коутиньо (14 лет, 11 месяцев и 6 дней), партнеру Пеле по «Сантосу». В апреле 2021 года Габриэль стал самым молодым игроком (16 лет, 4 месяцев и 16 дней), забившим в матче Кубка Либертадорес.
За основную команду «Сантоса» Габриэль, которому сейчас 18 лет, провел 129 матчей, в которых забил пять мячей и отдал десять результативных передач.