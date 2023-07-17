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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:28 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Евро-2020 из казахстанского клуба объявил об отставке

Главный тренер «Каспия» северомакедоснкий специалист Игор Ангеловски прокомментировал исход матча 15-го тура КПЛ-2023 против «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Каспий
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Источник: ФК "Каспий"

Актаусцы проиграли талдыкорганцем со счетом 1:2. Говоря о матче, Ангеловски заявил об отставке.

— Во-первых, я хочу поблагодарить всех футболистов, которые играли вчера, у меня нет никаких вопросов к ним. Также хочу поблагодарить игроков, которые были на скамейке запасных: половина из них — это дети из нашей академии. Нам не хватает футболистов, чтобы достичь позитивного результата.

— Когда я приехал сюда, два месяца назад, мне сказали, что клуб на последнем месте с нулём очков и мне надо сделать селекцию и отпустить большинство игроков. Также, мы ещё должны были найти новых футболистов. Мы отпустили 12 человек, среди них были трое, которых мы пытались сохранить в клубе — это Диакате, Бриджидо, Джигаури, но с ними не смогли договориться.

— У нас было две недели до матча с «Жетысу» и мы готовились, работали, на тренировке были всего лишь десять игроков основы, а остальные — это дети нашей футбольной академии.

— Я свое тренерское имя очень тяжело заработал и не хочу его потерять. Я уже сообщил игрокам и руководству, что подаю в отставку. Надеюсь, что следующему тренеру обеспечат более лучшие условия для работы и предоставят футболистов.

— Надеюсь, что «Каспий» останется в Премьер-лиге. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас. Также, я очень благодарен людям, которые работают в клубе, всем желаю удачи.

Актауский клуб с десятью очками занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. Напомним, что Ангеловски принял «Каспий» по ходу сезона. На Евро-2020 он возглавлял сборную Северной Македонии.

Каспий
1:2
Первый тайм: 0:0
Жетысу
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