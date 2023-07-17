Состав «Арсенала» после покупки Райса стал самым дорогим в мире

В субботу лондонский клуб приобрел 24-летнего футболиста за 105 миллионов фунтов стерлингов (116,6 миллиона евро по Transfermarkt). После этого совокупная стоимость игроков «канониров», по оценке TМ, составляет 1,21 миллиарда евро.