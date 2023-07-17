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21:09 (мск), источник: Sport24

Состав «Арсенала» после покупки Райса стал самым дорогим в мире

«Арсенал» стал клубом с самым дорогим составом после подписания опорного полузащитника Деклана Райса.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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В субботу лондонский клуб приобрел 24-летнего футболиста за 105 миллионов фунтов стерлингов (116,6 миллиона евро по Transfermarkt). После этого совокупная стоимость игроков «канониров», по оценке TМ, составляет 1,21 миллиарда евро.

На втором месте идет «Манчестер Сити» (1,19 миллиарда евро), на третьем — «ПСЖ» (1,03 миллиарда). Замыкают топ-5 команд по стоимости состава «Реал» (991 миллион) и «Бавария» (894,5 миллиона).

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