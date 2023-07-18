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21:19 (мск), источник: ТАСС

Призер чемпионата Европы по футболу ван дер Сар покинул отделение интенсивной терапии

ТАСС, 18 июля. Бывший вратарь сборной Нидерландов по футболу Эдвин ван дер Сар опубликовал первое сообщение после госпитализации и рассказал, что не находится в отделении интенсивной терапии. Об этом он написал во вторник в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Аякс
Нидерланды
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Источник: AP 2023

7 июля пресс-служба нидердандского футбольного клуба «Аякс» сообщила, что у ван дер Сара произошло кровоизлияние в мозг и он был доставлен в реанимацию.

«Я рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее я все еще в больнице, надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг на пути к восстановлению», — написал ван дер Сар.

30 мая стало известно, что ван дер Сар принял решение покинуть пост генерального директора «Аякса». Специалист объяснил свое решение желанием отдохнуть и заняться другими делами. Ван дер Сар занимал пост генерального директора «Аякса» с ноября 2016 года, в состав совета директоров он вошел в ноябре 2012 года. Контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2025 года. В период пребывания ван дер Сара на посту генерального директора «Аякс» трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды становился обладателем кубка и один раз — суперкубка страны. В сезоне-2018/19 клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Ван дер Сару 52 года, он выступал за «Аякс» с 1990 по 1999 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Нидерландов, трижды выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Также вратарь становился четырехкратным чемпионом Англии, трижды — победителем супрекубка страны, дважды — Кубка английской лиги, по одному раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в составе «Манчестер Юнайтед».

За сборную Нидерландов голкипер провел 130 матчей. По этому показателю он занимает второе место в истории национальной команды, уступая лишь полузащитнику Уэсли Снейдеру (134). Вместе со сборной Нидерландов ван дер Сар дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004).

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