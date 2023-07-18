«Бавария» победила со счетом 27:0 в контрольном матче

По пять мячей в составе победителей забили Джамал Мусиала, Матис Тель и Марсель Забитцер. Хет-трик на счету Сержа Гнабри.

С 24 июля по 3 августа «Бавария» проведет предсезонное турне по Азии. Немецкая команда сыграет в Токио с «Манчестер Сити» (26 июля) и «Кавасаки Фронтале» (29 июля), а в Сингапуре — с «Ливерпулем» (2 августа).