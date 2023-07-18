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18 июля, источник: Sport24

«Бавария» победила со счетом 27:0 в контрольном матче

«Бавария» уничтожила соперника в контрольном матче. 18 июля мюнхенский клуб со счетом 27:0 сокрушил любительский «Роттах-Эгерн».

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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По пять мячей в составе победителей забили Джамал Мусиала, Матис Тель и Марсель Забитцер. Хет-трик на счету Сержа Гнабри.

С 24 июля по 3 августа «Бавария» проведет предсезонное турне по Азии. Немецкая команда сыграет в Токио с «Манчестер Сити» (26 июля) и «Кавасаки Фронтале» (29 июля), а в Сингапуре — с «Ливерпулем» (2 августа).

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