Неожиданным результатом закончился матч «Кайрата» с чемпионом Узбекистана

Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит уже в компенсированное время. При этом на 70-й минуте матч был прерван из-за проблем с освещением на арене, но вскоре игра возобновилась.