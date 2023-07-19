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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:27 (мск), источник: Vesti.kz

Неожиданным результатом закончился матч «Кайрата» с чемпионом Узбекистана

В Алматы завершился товарищеский матч между местным «Кайратом» и узбекистанским «Пахтакором», сообщают Vesti.kz.

КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит уже в компенсированное время. При этом на 70-й минуте матч был прерван из-за проблем с освещением на арене, но вскоре игра возобновилась.

Напомним, первый товарищеский матч между командами состоялся в феврале в Ташкенте (Узбекистан). Тогда победу со счетом 4:3 одержал «Пахтакор».

«Пахтакор» является действующим чемпионом Узбекистана. В нынешнем чемпионате он идет на втором месте, набрав 28 очков после 12 матчей.

«Кайрат» же идет четвертым в КПЛ. У алматинцев 27 очков после 15 игр.

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