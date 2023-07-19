Неожиданным результатом закончился матч «Кайрата» с чемпионом Узбекистана
В Алматы завершился товарищеский матч между местным «Кайратом» и узбекистанским «Пахтакором», сообщают Vesti.kz.
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В Алматы завершился товарищеский матч между местным «Кайратом» и узбекистанским «Пахтакором», сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит уже в компенсированное время. При этом на 70-й минуте матч был прерван из-за проблем с освещением на арене, но вскоре игра возобновилась.
Напомним, первый товарищеский матч между командами состоялся в феврале в Ташкенте (Узбекистан). Тогда победу со счетом 4:3 одержал «Пахтакор».
«Пахтакор» является действующим чемпионом Узбекистана. В нынешнем чемпионате он идет на втором месте, набрав 28 очков после 12 матчей.
«Кайрат» же идет четвертым в КПЛ. У алматинцев 27 очков после 15 игр.