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20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Онана анонсировал переход в «МЮ»

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Камерунский голкипер Андре Онана объявил об уходе из итальянского футбольного клуба «Интер».

Интер
Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters

Ранее The Athletic сообщал, что 27-летний игрок перейдет в английский «Манчестер Юнайтед» и подпишет контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон. Сумма трансфера вместе с бонусами должна составить 55 млн евро.

«Никогда не думал, что прощание будет таким тяжелым. Год назад я стал “нерадзурри”, многие говорили мне, что в этом клубе и в этом городе есть что-то особенное. Сейчас я могу это подтвердить. В свои первые дни в качестве “нерадзурри” я понял, что это семья, что быть “интеристом” — это способ понять жизнь. Я влюбился в “Сан-Сиро”, фанатов и город. Теперь обстоятельства сложились так, что я начинаю новое путешествие в Манчестере», — написал Онана в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Онана перешел в «Интер» в 2022 году из нидерландского «Аякса» и стал с миланской командой обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов. В составе сборной Камеруна он стал бронзовым призером Кубка африканских наций. В декабре 2022 года во время чемпионата мира Онана объявил о завершении карьеры в сборной после конфликта с главным тренером.

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