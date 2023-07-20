Онана анонсировал переход в «МЮ»

«Никогда не думал, что прощание будет таким тяжелым. Год назад я стал “нерадзурри”, многие говорили мне, что в этом клубе и в этом городе есть что-то особенное. Сейчас я могу это подтвердить. В свои первые дни в качестве “нерадзурри” я понял, что это семья, что быть “интеристом” — это способ понять жизнь. Я влюбился в “Сан-Сиро”, фанатов и город. Теперь обстоятельства сложились так, что я начинаю новое путешествие в Манчестере», — написал Онана в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).