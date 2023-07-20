Иньеста близок к переходу в «Интер Майами»

По данным источника, у 39-летнего испанца есть предварительная договоренность с клубом МЛС.

Ранее в американский клуб перешли бывшие одноклубники Иньесты — Лионель Месси и Серхио Бускетс.

Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас также подтвердил переход в клуб другого экс-игрока «Барсы» Жорди Альбы.

ESPN сообщал, что заинтересованность в переходе в клуб из Флориды проявлял и Луис Суарес. По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Флориды также может подписать свободного агента Серхио Рамоса.