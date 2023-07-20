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21:23 (мск), источник: ТАСС

Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона Онана перешел в «Манчестер Юнайтед»

Контракт с голкипером подписан до июня 2028 года с опцией продления еще на один год.

Манчестер Юнайтед
Интер
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ТАСС, 20 июля. Камерунский вратарь Андре Онана подписал контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Контракт с игроком подписан до июня 2028 года с опцией продления еще на один год.

Онана 27 лет, с 2022 года он выступал за итальянский «Интер». В составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2022/23, где команда из Милана уступила английскому «Манчестер Сити» (0:1). С 2015 по 2022 год Онана выступал за нидерландский «Аякс», с которым трижды выиграл чемпионат и дважды — Кубок Нидерландов. В 2017 году в составе «Аякса» Онана вышел в финал Лиги Европы, где команда уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

В составе сборной Камеруна Онана стал бронзовым призером Кубка африканских наций 2022 года.

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