Бывший футболист «Барселоны» Альба перешел в «Интер Майами»
О сроках контракта с защитником не сообщается.
О сроках контракта с защитником не сообщается.
ТАСС, 20 июля. Испанский защитник Жорди Альба подписал контракт с американским футбольным клубом «Интер Майами». Об этом в четверг сообщает пресс-служба команды.
О сроках контракта Альбы с клубом не сообщается. 24 мая было объявлено об уходе защитника из испанского футбольного клуба «Барселона».
Альбе 34 года, он является воспитанником «Барселоны», взрослую карьеру защитник начал в «Корнелье», с 2008 по 2012 год представлял «Валенсию». В составе каталонского клуба игрок провел 458 матчей, он является девятым игроком в истории «Барселоны» по этому показателю. Футболист забил 27 голов и отдал 99 результативных передач в матчах за клуб.
Вместе с командой Альба шесть раз победил в чемпионате Испании, пять раз — в кубке страны, четыре раза — в суперкубке, по одному разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
За национальную сборную Альба сыграл в 91 встрече и отметился 10 забитыми мячами, в том числе записал на свой счет гол в ворота сборной Италии в победном финале чемпионата Европы 2012 года.
Ранее в «Интер Майами» перешли два бывших футболиста «Барселоны»: аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский полузащитник Серхио Бускетс. Команду тренирует аргентинский специалист Херардо Мартино, ранее возглавлявший «Барселону». «Интер Майами» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). После 22 туров команда набрала 18 очков.