Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Сараево
Торпедо Кт
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Крусейдерс
Хака
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Шкупи
Хегельманн Литауэн
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дандолк
Мэгпайс
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Влазния
Линфилд
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хаверфордуэст
Шкендия
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Дерри Сити
ХБ Торсхавн
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Викингур Р
Рига
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сент-Патрик'с Атлетик
Дюделанж
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал Тв
Алашкерт
13
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гленторан
Гзира Юнайтед
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Неман
Вадуц
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Эгнатия
Арарат-Армения
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Викингур Л
Интер Э
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гиляни
Прогрес
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Конна'с Куэй
КА Акюрейри
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн
Железничар
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Зимбру
Ла Фиорита
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Тирана
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Дила
ДАК
20
Футбол. Еврокубки
19:45
Левадия
Жилина
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Милсами
Паневежис
01
Футбол. Еврокубки
19:00
Хонка
Тобол Кс
00
Футбол. Еврокубки
18:30
Транс
Пюник
03
Футбол. Еврокубки
18:30
РФШ
ФК Македония
41
Футбол. Еврокубки
18:30
Пайде
Б-36
02
Футбол. Еврокубки
18:00
Биркиркара
Марибор
12
Футбол. Еврокубки
18:00
Санта-Колома
Пенибонт
20
Все события
Фоторепортажи
8Российские спортсмены, сменившие гражданство
21Повелитель Большого шлема
22:41 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Барселоны» Альба перешел в «Интер Майами»

О сроках контракта с защитником не сообщается.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 20 июля. Испанский защитник Жорди Альба подписал контракт с американским футбольным клубом «Интер Майами». Об этом в четверг сообщает пресс-служба команды.

О сроках контракта Альбы с клубом не сообщается. 24 мая было объявлено об уходе защитника из испанского футбольного клуба «Барселона».

Альбе 34 года, он является воспитанником «Барселоны», взрослую карьеру защитник начал в «Корнелье», с 2008 по 2012 год представлял «Валенсию». В составе каталонского клуба игрок провел 458 матчей, он является девятым игроком в истории «Барселоны» по этому показателю. Футболист забил 27 голов и отдал 99 результативных передач в матчах за клуб.

Вместе с командой Альба шесть раз победил в чемпионате Испании, пять раз — в кубке страны, четыре раза — в суперкубке, по одному разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За национальную сборную Альба сыграл в 91 встрече и отметился 10 забитыми мячами, в том числе записал на свой счет гол в ворота сборной Италии в победном финале чемпионата Европы 2012 года.

Ранее в «Интер Майами» перешли два бывших футболиста «Барселоны»: аргентинский нападающий Лионель Месси и испанский полузащитник Серхио Бускетс. Команду тренирует аргентинский специалист Херардо Мартино, ранее возглавлявший «Барселону». «Интер Майами» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). После 22 туров команда набрала 18 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Костомаров обратился к болельщикам в своем телеграм-канале
В "Спартаке" рассказали о моральном состоянии Промеса на фоне судебного процесса
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь