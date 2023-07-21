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21:08 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» и «Минска» вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси проходят очередные поединки 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них футболисты «Минска» в гостях одолели в дополнительное время представителя первой лиги национального чемпионата «Молодечно» — 1:0.

Солигорский «Шахтер» также на выезде со счетом 6:1 разгромил футболистов клуба «Ивацевичи-ДЮСШ», выступающих во второй лиге.

В последнем сегодняшнем матче «Витебск» примет на своем поле столичный «Энергетик-БГУ».

Заключительные встречи за попадание в ⅛ финала пройдут в выходные дни:

22 июля: «Нива» (Долбизно) — «Нафтан» (Новополоцк), «Бумпром» (Гомель) — «Динамо» (Брест), «Волна» (Пинск) — «Слуцк», «Островец» — «Сморгонь», «Слоним» — «Славия» (Мозырь).

23 июля: «Осиповичи» — «Гомель», «Макслайн» (Витебск) — «Ислочь» (Минский район), «Локомотив» (Гомель) — «Арсенал» (Дзержинск), «Днепр» (Могилев) — «Белшина» (Бобруйск).

Ранее в ⅛ финала кубкового розыгрыша вышли белорусские представители в европейских кубковых турнирах: борисовский БАТЭ, действующий владелец Кубка жодинское «Торпедо-БелАЗ», гродненский «Неман» и минское «Динамо».

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