Футболисты «Шахтера» и «Минска» вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

В первом из них футболисты «Минска» в гостях одолели в дополнительное время представителя первой лиги национального чемпионата «Молодечно» — 1:0.

Солигорский «Шахтер» также на выезде со счетом 6:1 разгромил футболистов клуба «Ивацевичи-ДЮСШ», выступающих во второй лиге.

В последнем сегодняшнем матче «Витебск» примет на своем поле столичный «Энергетик-БГУ».

Заключительные встречи за попадание в ⅛ финала пройдут в выходные дни:

22 июля: «Нива» (Долбизно) — «Нафтан» (Новополоцк), «Бумпром» (Гомель) — «Динамо» (Брест), «Волна» (Пинск) — «Слуцк», «Островец» — «Сморгонь», «Слоним» — «Славия» (Мозырь).

23 июля: «Осиповичи» — «Гомель», «Макслайн» (Витебск) — «Ислочь» (Минский район), «Локомотив» (Гомель) — «Арсенал» (Дзержинск), «Днепр» (Могилев) — «Белшина» (Бобруйск).