СМИ: ПСЖ выставил футболиста Мбаппе на трансфер

Также француза исключили из состава команды на предсезонный тур в Японию, который пройдет с 22 июля по 2 августа. Руководство ПСЖ, как отмечает источник, уверено в том, что Мбаппе намерен покинуть команду бесплатно летом 2024 года.

По данным газеты L'Equipe, Мбаппе может больше не сыграть за ПСЖ, пока не согласится подписать новое соглашение. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи, комментарий которого приводит издание, сообщил о том, что футболисты, не вошедшие в состав на тур в Японию, не входят в планы команды. Ранее он заявлял, что не намерен отпускать игрока бесплатно по окончании следующего сезона.

3 июля испанская газета Marca сообщила, что Мбаппе не перейдет в испанский «Реал» в летнее трансферное окно. По информации источника, «Реал» может подписать с французом предварительное соглашение в январе 2024 года. 27 июня портал Foot Mercato сообщил, что руководство испанской команды колеблется между вариантами оформить переход Мбаппе в текущее межсезонье или дождаться лета 2024 года.

12 июня L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение форварда с ПСЖ, которое истекает в конце сезона-2023/24, предусматривает опцию продления еще на один сезон. На следующий день Мбаппе заявил агентству AFP, что не обсуждал с руководством ПСЖ продление контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести следующий сезон в составе французского клуба.