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11:32 (мск), источник: Sport24

В Испании утверждают, что Давид Сильва объявит о завершении карьеры из-за травмы

Полузащитник Давид Сильва в ближайшее время объявит о завершении карьеры из-за серьезной травмы.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Как сообщает El Larguero, 37-летнему футболисту клуба «Реал Сосьедад» диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В составе «Манчестер Сити» Силва четырежды выигрывал АПЛ, пять раз Кубок лиги, трижды Суперкубок Англии и два раза Кубок Англии. С 2020 года выступает за «Реал Сосьедад».

Сильва — чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.

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