В Испании утверждают, что Давид Сильва объявит о завершении карьеры из-за травмы
Полузащитник Давид Сильва в ближайшее время объявит о завершении карьеры из-за серьезной травмы.
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Полузащитник Давид Сильва в ближайшее время объявит о завершении карьеры из-за серьезной травмы.
Как сообщает El Larguero, 37-летнему футболисту клуба «Реал Сосьедад» диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
В составе «Манчестер Сити» Силва четырежды выигрывал АПЛ, пять раз Кубок лиги, трижды Суперкубок Англии и два раза Кубок Англии. С 2020 года выступает за «Реал Сосьедад».
Сильва — чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.