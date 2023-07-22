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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовский клуб выразил готовность купить Мбаппе

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» выразил готовность купить нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Фабрис Хокинс.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, саудовцы заявили, что заплатят ПСЖ 200 миллионов евро за этот трансфер. Отмечается, что в клубе форварду предлагают контракт на два года с суммарной заплатой 400 миллионов евро.

Хокинс добавил, что интерес к Мбаппе также проявляет «Челси». Однако, сообщается, что команда еще не сделала парижанам официальное предложение.

Ранее 22 июля Фабрицио Романо заявил, что ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер. В клубе уверены, что футболист хочет уйти бесплатно в 2024 году, поэтому считают его предателем. По этой причине Мбаппе исключили из заявки на турне по Японии.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

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