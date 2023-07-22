Матч «Барселоны» и «Ювентуса» отменили из-за эпидемии
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Товарищеский матч между «Барселоной» и туринским «Ювентусом» отменен из-за вспышки вирусного гастроэнтерита в каталонском футбольном клубе.
Барселона
Ювентус
Встреча была запланирована на 22 июля в американском городе Санта-Клара. В «Барселоне» отметили, что недомогание ощущает значительная часть состава.
Вирусный гастроэнтерит — воспалительное заболевание желудка и кишечника. Сопровождается рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами.