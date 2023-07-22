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21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Профсоюз футболистов поддержал Мбаппе, исключенного из заявки «ПСЖ»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) поддержал нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, которого не включили в заявку команды на предсезонное турне по Японии.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Ранее СМИ сообщали, что клуб не устраивает ситуация, при которой Мбаппе уйдет летом 2024 года в качестве свободного агента. «ПСЖ» принимает меры, чтобы либо продать француза, либо продлить с ним контракт.

«Пока игроки остаются в клубе, они должны пользоваться теми же условиями труда, что и остальные. UNFP считает целесообразным напомнить руководителям, что давление на работника, например, путем ухудшения условий труда с целью вынудить его уйти или согласиться на то, что хочет работодатель, является моральным преследованием, которое французское законодательство решительно осуждает», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«UNFP оставляет за собой право подать гражданский и уголовный иск против любого клуба, который ведет себя подобным образом», — отмечается в сообщении.

Ранее Мбаппе заявил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ», но планирует до конца отработать текущее соглашение. СМИ сообщали, что француз может перейти в мадридский «Реал».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022-м.

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