Профсоюз футболистов поддержал Мбаппе, исключенного из заявки «ПСЖ»

Ранее СМИ сообщали, что клуб не устраивает ситуация, при которой Мбаппе уйдет летом 2024 года в качестве свободного агента. «ПСЖ» принимает меры, чтобы либо продать француза, либо продлить с ним контракт.

«Пока игроки остаются в клубе, они должны пользоваться теми же условиями труда, что и остальные. UNFP считает целесообразным напомнить руководителям, что давление на работника, например, путем ухудшения условий труда с целью вынудить его уйти или согласиться на то, что хочет работодатель, является моральным преследованием, которое французское законодательство решительно осуждает», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«UNFP оставляет за собой право подать гражданский и уголовный иск против любого клуба, который ведет себя подобным образом», — отмечается в сообщении.

Ранее Мбаппе заявил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ», но планирует до конца отработать текущее соглашение. СМИ сообщали, что француз может перейти в мадридский «Реал».