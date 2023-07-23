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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я был связан». Доннарумма — о жестоком ограблении в своём доме

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал детали жестокого ограбления, которое произошло в его доме в Париже.

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Источник: AP 2023

«Внезапно обнаружив людей дома в три часа ночи, я думаю, это худшее чувство, которое вы можете испытать. Я был обездвижен, и Алессия была вынуждена отдать всё, что у нас было ценное. Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается, и сейчас я иду во французскую полицию, чтобы попытаться восстановить всё, что с нами произошло. Сегодня утром мы с моей невестой были вынуждены покинуть квартиру, чтобы позволить провести необходимые расследования, и мы временно остановились в отеле.

Было много страха, но еще больше я боялся, что с Алессией может что-то случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски и мне было трудно объяснить тем людям, где все эти вещи. И с ними была Алессия, всё ещё очень напуганная. По-настоящему волнующие моменты и глубокий ужас и страх за неё. Ужас, что они могут навредить ей», — приводит слова Доннаруммы Calciomercato.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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