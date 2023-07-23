Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Арсенал» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Ист-Рутерфорде, завершилась со счетом 2:0. Отличились Бруну Фернандеш (30-я минута) и Джейдон Санчо (37).

После игры также прошла серия 11-метровых ударов, в которой сильнее оказались «красные дьяволы» — 5:3.