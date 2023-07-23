Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Арсенал» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Ист-Рутерфорде, завершилась со счетом 2:0. Отличились Бруну Фернандеш (30-я минута) и Джейдон Санчо (37).
После игры также прошла серия 11-метровых ударов, в которой сильнее оказались «красные дьяволы» — 5:3.
Следующий матч в рамках турне «Манчестер Юнайтед» проведет 25 июля против валлийского «Рексхэма», владельцем которого является канадский актер Райан Рейнольдс, а «Арсенал» 26 июля должен сыграть с «Барселоной». Ранее каталонский клуб отменил запланированный на 22 июля товарищеский матч против туринского «Ювентуса» из-за вспышки вирусного гастроэнтерита.