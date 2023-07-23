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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Арсенал» в товарищеском матче

Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу над лондонским «Арсеналом» в товарищеском матче в рамках турне по США.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ист-Рутерфорде, завершилась со счетом 2:0. Отличились Бруну Фернандеш (30-я минута) и Джейдон Санчо (37).

После игры также прошла серия 11-метровых ударов, в которой сильнее оказались «красные дьяволы» — 5:3.

Следующий матч в рамках турне «Манчестер Юнайтед» проведет 25 июля против валлийского «Рексхэма», владельцем которого является канадский актер Райан Рейнольдс, а «Арсенал» 26 июля должен сыграть с «Барселоной». Ранее каталонский клуб отменил запланированный на 22 июля товарищеский матч против туринского «Ювентуса» из-за вспышки вирусного гастроэнтерита.

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