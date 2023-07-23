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12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе Теллеса в «Аль-Наср»

Бразильский защитник Алекс Теллес перешёл из «Манчестер Юнайтед» в саудовский «Аль-Наср».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«30-летний защитник присоединился к команде саудовской лиги после 50 матчей за первую команду красных.

Сезон-2022/2023 он провёл на правах аренды в “Севилье”, выиграв титул Лиги Европы, а теперь присоединяется к бывшему партнеру по команде красных Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Мы хотели бы поблагодарить Алекса за его вклад в клуб за последние три года и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — написано в заявлении «Манчестер Юнайтед».

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