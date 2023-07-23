«Манчестер Юнайтед» сообщил о переходе Теллеса в «Аль-Наср»

«30-летний защитник присоединился к команде саудовской лиги после 50 матчей за первую команду красных.



Сезон-2022/2023 он провёл на правах аренды в “Севилье”, выиграв титул Лиги Европы, а теперь присоединяется к бывшему партнеру по команде красных Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.



Мы хотели бы поблагодарить Алекса за его вклад в клуб за последние три года и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — написано в заявлении «Манчестер Юнайтед».