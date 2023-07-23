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15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» победил клуб из Японии, отыгравшись с 0:2

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Иокогама» (Япония) и «Манчестер Сити» (Англия).

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра проходила на Японском национальном стадионе в Токио. Клуб из Манчестера одержал победу со счётом 5:3.

На 27-й минуте Андерсон Лопес вывел «Иокогаму» вперёд. Через 10 минут Кен Мацубара удвоил преимущество японской команды.

«Манчестер Сити» сравнял счёт ещё до перерыва усилиями Джона Стоунза и Хулиана Альвареса.

В начале второго тайма Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперёд, а на 72-й минуте Родриго Эрнандес удвоил преимущество команды. На 87-й минуте Кента Иноуэ отыграл один мяч. В компенсированное время Холанд установил окончательный счёт.

«Манчестер Сити» является действующим обладателем Лиги чемпионов. «Иокогама» находится на втором месте в чемпионате Японии.

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