«Манчестер Сити» победил клуб из Японии, отыгравшись с 0:2

Игра проходила на Японском национальном стадионе в Токио. Клуб из Манчестера одержал победу со счётом 5:3.

На 27-й минуте Андерсон Лопес вывел «Иокогаму» вперёд. Через 10 минут Кен Мацубара удвоил преимущество японской команды.

«Манчестер Сити» сравнял счёт ещё до перерыва усилиями Джона Стоунза и Хулиана Альвареса.

В начале второго тайма Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперёд, а на 72-й минуте Родриго Эрнандес удвоил преимущество команды. На 87-й минуте Кента Иноуэ отыграл один мяч. В компенсированное время Холанд установил окончательный счёт.