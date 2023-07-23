Сенсацией завершился матч «Кайрата» и аутсайдера чемпионата Казахстана

На 13-й минуте Еркебулан Сейдахмет вывел алматинцев вперед. Впрочем, на 37-й минуте Токтар Жангылышбай восстановил равновесие. Жоао Пауло на 41-й минуте вновь склонил чашу весов в пользу «Кайрата». Однако Рамазан Каримов на третьей добавленной к первому тайму время спас «Мактаарал» от поражения.