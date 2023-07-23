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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился матч «Кайрата» и аутсайдера чемпионата Казахстана

Алматинский «Кайрат» в матче 16-го тура КПЛ-2023 встречался с «Мактааралом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мактаарал
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайрат"

Встреча в Алматы завершилась результативной ничьей — 2:2. Все основные события развернулись в первом тайме.

На 13-й минуте Еркебулан Сейдахмет вывел алматинцев вперед. Впрочем, на 37-й минуте Токтар Жангылышбай восстановил равновесие. Жоао Пауло на 41-й минуте вновь склонил чашу весов в пользу «Кайрата». Однако Рамазан Каримов на третьей добавленной к первому тайму время спас «Мактаарал» от поражения.

Алматинцы набрали 28 очков и занимают четвертое место. У «Мактаарала» 12 очков и 12-е место.

Кайрат
2:2
Первый тайм: 0:0
Мактаарал
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