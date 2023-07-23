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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» после победы всухую поднялся в таблице чемпионата Казахстана

Костанайский «Тобол» одержал победу в матче 16-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

В домашнем матче с «Окжетпесом» костанайцы забили два безответных мяча. На 45-й минуте Рамазан Оразов ударом с пенальти забил первый мяч. Окончательный результат на 83-й минуте оформил Серикжан Мужиков.

Костанайцы набрали 26 очков и поднялись с седьмого на пятое место.

Тобол Кс
2:0
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
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