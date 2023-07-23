«Тобол» после победы всухую поднялся в таблице чемпионата Казахстана
Костанайский «Тобол» одержал победу в матче 16-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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ОкжетпесЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Костанайский «Тобол» одержал победу в матче 16-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В домашнем матче с «Окжетпесом» костанайцы забили два безответных мяча. На 45-й минуте Рамазан Оразов ударом с пенальти забил первый мяч. Окончательный результат на 83-й минуте оформил Серикжан Мужиков.
Костанайцы набрали 26 очков и поднялись с седьмого на пятое место.