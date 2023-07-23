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23 июля, источник: БЕЛТА

Шесть клубов 1-й лиги пробились в ⅛ финала Кубка Беларуси по футболу

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть представителей первой лиги чемпионата Беларуси пробились в ⅛ финала футбольного Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Могилевский «Днепр» переиграл на своем поле бобруйскую «Белшину» со счетом 3:1, футболисты «Осиповичей» одолели гостей из «Гомеля» — 1:0, «Островец» победил «Сморгонь» — 2:0, «Нива» из Долбизно взяла верх над новополоцким «Нафтаном» — 3:2, «Витебск» оказался сильнее столичного «Энергетика-БГУ» — 1:0, а дзержинский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти выиграл в Гомеле у местного «Локомотива».

Также в ⅛ финала вышли действующий обладатель Кубка жодинское «Торпедо-БелАЗ», борисовский БАТЭ, гродненский «Неман», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», брестское «Динамо», «Минск», мозырская «Славия», «Слуцк» и «Ислочь» из Минского района.

Жеребьевка пар ⅛ финала кубкового розыгрыша состоится завтра в столичном Доме футбола.

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