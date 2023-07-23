Шесть клубов 1-й лиги пробились в ⅛ финала Кубка Беларуси по футболу

Могилевский «Днепр» переиграл на своем поле бобруйскую «Белшину» со счетом 3:1, футболисты «Осиповичей» одолели гостей из «Гомеля» — 1:0, «Островец» победил «Сморгонь» — 2:0, «Нива» из Долбизно взяла верх над новополоцким «Нафтаном» — 3:2, «Витебск» оказался сильнее столичного «Энергетика-БГУ» — 1:0, а дзержинский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти выиграл в Гомеле у местного «Локомотива».