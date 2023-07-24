«Актобе» отзаявил Видемона и еще одного легионера
ФК «Актобе» исключил из своей заявки на нынешний сезон чемпионата Казахстана двух иностранных футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
ФК «Актобе» исключил из своей заявки на нынешний сезон чемпионата Казахстана двух иностранных футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Французский вингер Уго Видемон и литовский полузащитник Артурас Жулпа были отзаявлены «Актобе». С чем связано такое решение неизвестно.
Примечательно, что в недавнем матче 16-го тура КПЛ оба легионеры сыграли за «Актобе» против «Кайсара», а Видемон и вовсе стал автором победного гола.
При этом, француз пропустил из-за травмы большую часть первого круга чемпионата. В этом сезоне Видемон сыграл семь матчей в КПЛ и забил два гола. На счету Жулпы 12 матчей в КПЛ-2023.
Добавим, что «Актобе» пока заявил в летнее трансферное окно лишь одного новичка — российского нападающего Романа Изотова.