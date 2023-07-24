«Актобе» отзаявил Видемона и еще одного легионера

Источник: ФК "Актобе"

Французский вингер Уго Видемон и литовский полузащитник Артурас Жулпа были отзаявлены «Актобе». С чем связано такое решение неизвестно.

Примечательно, что в недавнем матче 16-го тура КПЛ оба легионеры сыграли за «Актобе» против «Кайсара», а Видемон и вовсе стал автором победного гола.

При этом, француз пропустил из-за травмы большую часть первого круга чемпионата. В этом сезоне Видемон сыграл семь матчей в КПЛ и забил два гола. На счету Жулпы 12 матчей в КПЛ-2023.