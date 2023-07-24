Станислав Черчесов: Неудача в Лиге чемпионов не перечеркнет три наших титула с «Ференцварошем» и успех в Лиге Европы
Первое интервью российского тренера после ухода из будапештского клуба.
Первое интервью российского тренера после ухода из будапештского клуба.
19 июля «Ференцварош» официально объявил об уходе Станислава Черчесова. Венгерский клуб выиграл с ним национальный Кубок и два чемпионских титула подряд, но не простил вылет из квалификации ЛЧ от «Клаксвика» с Фарерских островов.
Через четыре дня Черчесов, которого мы нашли в бодром расположении духа, рассказал о прощании с командой и реакции фанатов.
— Станислав Саламович, как вы? И где сейчас находитесь?
— Я по-прежнему в Будапеште. Улаживаю кое-какие дела.
— На каких условиях вы расстались с «Ференцварошем»?
— У нашего тренерского штаба было действующее соглашение до лета 2024 года. Контракт прерван по инициативе клуба — вот и все, что могу сказать по этой теме.
— Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло?
— Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача — «Очевидное-невероятное»?
— Как не помнить! Ее с начала 70-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет сорок.
— Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае — это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное — это то, что логически объяснить нельзя.
— Посещали дурные предчувствия перед игрой?
— Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники.
— Ваши футболисты совершали грубые ошибки, а голкипер и капитан Дибус, который при вас стал первым номером в сборной Венгрии, сотворил и вовсе нечто реально невероятное…
— Не вижу смысла говорить сегодня про отдельные эпизоды. Очевидно, что мы сыграли плохо, уступили по делу. А главная вина в этом поражении ложится на тренера, то есть на меня.
— Как произошло ваше расставание с клубом?
— После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все.
— Говорили с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовом по горячим следам или позже?
— Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе. Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша».
— В прошлом году вы рассказывали, что часто общаетесь с Кубатовом и нашли с ним общий язык. Что изменилось с тех пор?
— Мы с ним действительно неоднократно беседовали в прошлом календарном году. Но в последние несколько месяцев никаких встреч уже не было. Несколько раз они вроде бы намечались, но каждый раз затем отменялись — не по моей инициативе.
— Как попрощались с командой и с местными специалистами тренерского штаба?
— В один из дней заехал на базу и попрощался там со всей командой. Со своими венгерскими коллегами — отдельно в ресторане за ужином. Мы ними много времени провели вместе и остались в хороших отношениях. Разумеется, не смогли не обсудить прошедшую игру, но так и не нашли ответа на вопрос, почему все так неудачно сложилось.
— Кто-то из футболистов публично выразил свое отношение к вашей отставке?
— Мне писали или звонили некоторые ребята, которые покинули «Ференцварош» раньше. Про тех игроков, которые находятся в команде сейчас, мне говорить не очень правильно: я ушел, а они-то остались. Считаю, что у нашего тренерского штаба с самого начала установились деловые и вполне доверительные отношения с раздевалкой. Разумеется, без проблем не обходилось, но где их нет? В нашей команде уживались представители полутора десятков разных национальностей, и для всего тренерского штаба работа со столь интернациональным коллективом стала огромной школой.
Как говорил легендарный Штирлиц, запоминается последнее, поэтому многие сейчас хотят говорить только про поражение от клуба с Фарерских островов, но в истории «Ференцвароша» навсегда останутся три титула, которые мы с коллегами завоевали всего за полтора года работы в Будапеште. И выход с первого места в жесткой группе Лиги Европы тоже никуда не спрятать.
— Какие отношения сложились с болельщиками? Как они отреагировали на ваш уход?
— У «Ференцвароша» многочисленные и очень преданные фанаты, это самый популярный клуб в стране. Поддержка с трибун ощущалась всегда. В том числе и на любом выезде. Реакция на наше поражение объяснима, но я не сомневаюсь, что болеть за «Ференцварош» всегда будут на высшем уровне.
Что касается реакции на мой уход, то каждый имеет право на свое мнение. Я надеюсь, что люди не забудут, что за время работы нашего тренерского штаба «Ференцварош» выиграл шесть из шести дерби у «Уйпешта», победив его однажды со счетом 6:0 на выезде. Этим реваншем мы вернули 12-летний должок клубу, который считается главным врагом фанатов «фради». И вряд ли кто из истинных фанатов «Ференцвароша» забудет, что мы обыграли в гостях со счетом 4:1 тот самый «Слован», который 30 лет назад победил в Братиславе с тем же счетом и при беспорядках на трибунах, в результате которых серьезно пострадали поклонники «фради».
— Как ни крути, «Ференцварош» — уже перевернутая страница вашей биографии. Поступали ли вам за последние дни предложения о новой работе? Каковы ваши ближайшие планы?
— Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведем итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учетом того полезного опыта, который здесь приобрели.
Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить ее общением с семьей и друзьями.
В заключение хочу пожелать «Ференцварошу» и его болельщикам удачи и новых титулов. А также поблагодарить всех за хорошее отношение на протяжении полутора лет, что наш штаб трудился в Будапеште.
Вячеслав Короткин, Георгий Кудинов